TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, seyircilerin statlara HES-Passolig entegrasyonu ile Passolig üzerinden alınan biletlerle girebileceği belirtildi.

Kovid-19 aşıları kontrol edilen ve HES'in onay verdiği seyircilerin statlara girebileceği vurgulanırken, aşı olmamış ve Kovid-19 geçirmemiş seyircilerin müsabaka gününden 48 saat önce PCR testi yapması gerektiği ifade edildi.

Kovid-19 geçirmiş ancak müsabaka tarihi itibarıyla henüz aşı takvimini tamamlamamış seyircilerin ise HES onayı ile stadyuma girebileceği duyuruldu.

Öte yandan seyircilere yönelik HES uygulama sorgulamalarının Süper Lig ve TFF 1. Lig için Passolig ile yapılacağı da kaydedildi.