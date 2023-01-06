Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda görev yapacak hakemler ve VAR hakemlerinin listesi açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu, ilk kez merkezi olarak Riva'da düzenlenen Devre Arası Hakem ve Gözlemci Terfi Kursları'nın ardından yaptığı değerlendirme sonucunda, 2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak hakem ve gözlemci klasmanlarını belirledi.