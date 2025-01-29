Thomas Reis: Hiçbir zaman hoca olmak istememiştim

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehir Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da Spor Sektörü Derneği tarafından düzenlenen Spor Sektör Buluşmaları’na konuk oldu.

Çocukluk, futbola başlama, oyunculuk ve teknik direktörlük kariyerinden anekdotlara yer veren Thomas Reis, kendisine yöneltilen sorulara da cevap verdi. Reis, Türk takımlarının Avrupa’da başarı yakalayamamasına da değinerek, oyuncu tercihlerini yaşlı futbolculardan yana kullandıkları için başarı sağlanmadığını savundu.

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY, TÜRKİYE'DEKİ PERFORMANSINI AVRUPA'DA GÖSTEREMİYOR" Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Süper Lig’deki performansını Avrupa’ya taşıyamaması hakkında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, “Rahatsız olur musunuz bilmiyorum ama söylemem gerekiyor. Bazı futbolcular Türkiye yerine başka ülkelerde futbol oynamayı tercih ediyor. Umarım Türk futboluna biz de katkı sağlar, başarılar elde eder, kaliteyi daha da yukarıya taşımaya vesile oluruz. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş büyük takımlar ama ne yazık ki Süper Lig’de gösterdikleri başarıyı Avrupa’da gösteremiyorlar. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe çok iyi takımlar. Belki Avrupa seviyesinde takımlar ama istedikleri o performans, kalite ve başarıyı Avrupa’da gösteremiyorlar. Tercihlerini yaşlı oyunculardan yana kullandıkları için belki bu başarı gelmiyor olabilir ama kıyas yapmak gerçekten zor” diye konuştu.

"FUTBOL TÜRKİYE'DE TEMASLI, ALMANYA'DA İSE HIZLI VE TEKNİK OYNANIYOR" Kendi ülkesi ile görev yaptığı ülkenin futbolunu karşılaştıran Thomas Reis, “İki ülke arasındaki farklıları açıklamak çok zor. Almanya’da çok büyük kulüpler var, ekonomik açıdan güçlü ve iyi takımlar var. Türkiye ile kıyas yapmak zor olacaktır. Almanya’daki 2. Lig takımlarına baktığınızda onları destekleyen firmaların kesinlikle elde ettikleri sportif başarıdan çok isimlerinden, köklü takımlar olmasından kaynaklanıyor diyebilirim. Kalite kıyaslaması çok zor ama Süper Lig’e baktığımızda Almanya 1. Lig’inde oynayabilecek birkaç takım var diyebilirim. Kendi takımım (Samsunspor) için 1. Lig’de mi yoksa 2. Lig’de mi oynayabiliriz bunu tam söyleyemiyorum. İki ülkedeki futbol farkında ise bence Türkiye’de daha çok temas yoğunluklu oyun tercih ediliyor. Almanya’da ise daha çok hız ve teknik futbol tercih ediliyor” şeklinde konuştu.