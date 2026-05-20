Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.004,86 %-0,18
        DOLAR 45,5977 %0,04
        EURO 52,8803 %-0,08
        GRAM ALTIN 6.570,24 %0,02
        FAİZ 43,56 %0,14
        GÜMÜŞ GRAM 110,30 %2,10
        BITCOIN 77.447,00 %0,63
        GBP/TRY 61,0768 %-0,02
        EUR/USD 1,1591 %-0,12
        BRENT 109,36 %-1,73
        ÇEYREK ALTIN 10.742,34 %0,02
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı’ndan Kurban Bayramı öncesi kritik uyarı

        Ticaret Bakanlığı’ndan Kurban Bayramı öncesi kritik uyarı

        Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde artış gösteren dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Özellikle dini duyguların istismar edilmesi, bayram ikramiyesi vaatleri, HGS borç uydurmaları ve kredi kartı aidat iadesi gibi yöntemlerle vatandaşların hedef alındığını belirten bakanlık, güvenli işlem yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 10:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ticaret Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı öncesi kritik uyarı

        Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde artan dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları ve güvenli işlem yöntemlerini tercih etmeleri konusunda uyardı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların dini duygularını istismar ederek sahte kurban bağışı ve yardım toplama vaatleriyle dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşandığı belirtildi.

        Kısa mesaj yoluyla "Bayram ikramiyesi hesabınıza yatırıldı" gibi bağlantılar gönderildiğine veya telefon aramalarıyla sahte kurban bağışı toplandığına işaret edilen açıklamada, "Bayram dönemlerinde kişisel araçlarla şehirler arası yolculuğun artmasıyla ücretli yollardan geçiş ödemelerinin sağlandığı hızlı geçiş sistemi de bu dolandırıcılık yöntemlerine konu olmaktadır. Gönderilen kısa mesajlarda 'geçiş ihlaliniz bulunmaktadır, ödeme için tıklayınız' gibi yanıltıcı bildirimlerle vatandaşlarımız sahte ödeme sayfalarına yönlendirilmekte, bu yöntemlerle hesap bilgilerinin ele geçirilmesi riski oluşmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

        REKLAM

        "DOLANDIRICILIK MAĞDURU OLMAMAK İÇİN TEDBİRLİ OLUNMASI GEREK"

        Açıklamada, dolandırıcılık mağduru olmamak için tedbirli olunması gerektiğine dikkati çekilerek, "Gerek kurban bağışı gibi dönemsel olarak vatandaşlarımızın dikkatini çekecek konular gerekse kısa sürede yüksek kazanç sağlanacağı vadedilerek para gönderilmesi taleplerini içeren dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinmeyen kişilerle hesap bilgileri, şifre ve kişisel veriler paylaşılmamalıdır. Gelen mesajlardaki bağlantılara giriş yapılmamalı, işlemler resmi kurumların kendi internet siteleri ve uygulamaları üzerinden gerçekleştirilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

        "Kredi kartı aidatınızı geri almak için tıklayınız", "Dosya masrafları iade ediliyor", "Devlet destekli krediniz hazır" gibi tüketicilerin dikkatini çeken bağlantılar üzerinden zararlı yazılımlar yüklenerek veya bankacılık bilgilerine erişim sağlanarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilen açıklamada, tüketicilere, oltalama (phishing) olarak adlandırılan siber dolandırıcılık yöntemlerinin mağduru olunmaması için dikkat edilmesi çağrısında bulunuldu.

        Açıklama, şöyle devam etti:

        "Bilinmeyen numaralardan gelen kısa mesaj ve elektronik postalardaki bağlantılara giriş yapılmamalı, bankaların arayüz görünümlerinin taklit edilmesine ve sahte internet adreslerine karşı adres çubuğundaki bilgiler dikkatle kontrol edilmeli. Kişisel bilgi ve şifre paylaşımı yapılan şüpheli işlemlerde güvenlik tedbirleri alınması amacıyla derhal bankalarla iletişime geçilmeli, dolandırıcılık durumlarında kolluk kuvvetlerine başvurulmalı."

        REKLAM

        "EBEVEYNLERİN TEMKİNLİ OLMASI ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

        Açıklamada, dijital mecralarda ürün veya hizmet karşılığında kişisel hesaplara para gönderilmesi yerine güvenli ödeme sistemleri aracılığıyla ödeme yapılmasının tercih edilmesi gerektiğini bildirildi.

        Gençlerin sosyal medya, ileri yaş gruplarının ise panik ve telaşa yöneltecek şekilde gerçekleştirilen telefon araması tuzaklarına karşı uyarılmasının önemine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Özellikle oyun platformları üzerinden yasa dışı bahis, sanal kumar ve sahte kripto para dolandırıcılığı amacıyla küçük yaştaki kullanıcıların hedef alınması ve bağımlılığa yol açabilecek algoritmalar kullanılması nedeniyle ebeveynlerin temkinli olması önem taşımaktadır. Bakanlığımız, diğer tüketici işlemlerinde olduğu gibi finansal işlemlerde de tüketicilerimizi koruyucu tedbirleri almakta, denetimde öncelikli alanlar belirlenerek tüketici mağduriyetlerini önlemeye devam etmektedir."

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sivasta kazadan sonra kaybolan genç için Kelkit Irmağında arama çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin takla attığı, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı kaza sonrası Kelkit Çayı'na düştüğü değerlendirilen 18 yaşındaki Esma Nur Hacıosmanoğlu için arama kurtarma çalışması 3'üncü günde devam ediyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda Hacıosmanoğlu'na ait b...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Samsung greve gidiyor
        Samsung greve gidiyor
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        İşin aslı ortaya çıktı
        İşin aslı ortaya çıktı
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde