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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama TikTok, ABD'yi ikiye böldü! - TikTok'un ABD'deki geleceği davası, Trump ve Cumhuriyetçiler arasında çatışma yarattı - Teknoloji Haberleri

        TikTok'un ABD'deki geleceği davası, Trump ve Cumhuriyetçiler arasında çatışma yarattı

        TikTok'un Çin merkezli ByteDance şirketine ait olması ve kullanıcı verilerinin kötüye kullanılabileceği endişesiyle yasaklama kararı onanmıştı. Eğer bir değişiklik yapılmazsa platformun ABD'deki yayın hayatı 19 Ocak'ta son bulacak. Ancak TikTok'un geleceği ile ilgili yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın yasağı durdurmak için yaptığı çalışmalar Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında büyük bir çatışmayı da beraberinde getirdi

        Giriş: 09.01.2025 - 12:46 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:46
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        TikTok, ABD'yi ikiye böldü!
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        ABD'de TikTok'un geleceği, Başkan seçilen Donald Trump'ın TikTok'a yönelik bir yasağı engellemek için Yüksek Mahkeme'ye başvurmasıyla tartışmaları alevlendirdi. Bu dava, ifade özgürlüğü haklarını Çin'e ait kısa video uygulaması üzerindeki ulusal güvenlik endişeleriyle bir kez daha karşı karşıya getirdi.

        Biden yönetiminin aldığı kararın doğruluğunu savunan ve 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek TikTok yasağının kaldırırlmaması gerektiğini belirten birçok Cumhuriyetçi, uygulamanın Çin tarafından Amerikalıları gözetlemek veya veri toplamak için kullanılabileceği korkusuyla yasağı destekliyor.

        Yüksek Mahkeme, muhafazakar çoğunluğuyla TikTok'un geleceğini belirleyecek ve bu dava, ABD Anayasası'nın hükümetin ifade özgürlüğünü kısıtlama korumalarını göz önüne alacağını belirtiyor.

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        GÖREVE GELDİKTEN SONRA ÇÖZMEYİ HEDEFLİYOR

        Kongre, TikTok'un Çin merkezli ana şirketi ByteDance'in platformu satmasını veya ABD'de yasaklanmasını gerektiren bir önlem kabul etti. Adalet Bakanlığı, TikTok'un Amerikalı kullanıcılar hakkında büyük miktarda veri erişimi nedeniyle ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu savunuyor. TikTok ve ByteDance ise yasanın Birinci Değişiklik'i ihlal ettiğini iddia ediyor.

        TikTok'a karşı sıcak bir yaklaşımı olan Trump, yasağa karşı çıkıyor ve göreve geldikten sonra sorunu siyasi yollarla çözmeyi hedefliyor. Trump'ın resmen göreve başlaması ise TikTok yasağının başlayacağı tarihten bir gün sonra.

        CUMHURİYETÇİ VE DEMOKRATLARIN GÖRÜŞ AYRILIKLARI

        Birçok Cumhuriyetçi milletvekili ve yetkili, TikTok'un Çin Komünist Partisi ile bağlarını koparmadan çalışmasına izin vermenin Amerikalıları risklere maruz bırakacağını savunarak Biden yönetiminin önlemi savunmasını destekliyor. Yüksek Mahkeme'nin kararı, ABD'de ve dünya genelinde internet özgürlüğü için önemli sonuçlar doğuracak. Yasa yürürlükte kalırsa, yabancı yatırımcıların önemli katılımı olan dijital platformları düzenlemek veya yasaklamak için bir emsal oluşturabilir. Telegram, inceleme altına alınabilecek bir sonraki platform olabilir.

        TikTok için ABD'de geri sayım!
        TikTok için ABD'de geri sayım! Haberi Görüntüle

        UYGULAMA MAĞAZALARINDAN KALDIRMA

        ABD'li milletvekilleri, Apple ve Google'a, TikTok'u uygulama mağazalarından kaldırmaya hazır olmaları gerektiğini bildirdiler. Uzmanlara göre, kullanıcılar son tarihten sonra TikTok'u kullanmaya devam edebilecek olsa da, yazılım ve güvenlik güncellemeleri olmadan uygulama zamanla kullanılamaz hale gelecek.

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