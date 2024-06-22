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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama TikTok, çocuk gizliliği ihlali iddialarıyla karşı karşıya - Teknoloji Haberleri

        TikTok, çocuk gizliliği ihlali iddialarıyla karşı karşıya

        ABD Adalet Bakanlığı, popüler ve bir o kadar da tartışmaların odak noktası halindeki sosyal medya platformu TikTok'a karşı bir dava açmaya hazırlanıyor. Davanın, TikTok'un çocukların gizlilik haklarını ihlal ettiği iddialarına odaklanacağı belirtiliyor TikTok, çocuk verilerinin güvenliğini sağlayamadığı gerekçesiyle mahkemeye çıkıyor. İşte detaylar…

        Giriş: 22.06.2024 - 11:03 Güncelleme: 22.06.2024 - 11:08
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        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası
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        Özellikle ABD'nin başta olduğu birçok ülke tarafından yasaklanması gündemde olan, güvenlik açığı olduğu gerekçesiyle hakkında davalar açılan TikTok bu kez çocuk istismarına gidebilecek gizlilik ihlalleri olduğu gerekçesiyle hakim karşısına çıkartılacak.

        ABD Adalet Bakanlığı, TikTok’un çocuk gizliliği ihlali iddialarıyla ilgili olarak bir dava açmaya hazırlanıyor. Bu dava, TikTok’un 13 yaşın altındaki kullanıcıların verilerini korumadaki yetersizliği ve gizlilik haklarını ihlal ettiği iddialarına odaklanacak.

        "ÇOCUKLARIN VERİLERİNİ KORUMAK İÇİN GEREKLİ ADIMLAR ATILMIYOR"

        Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından yürütülen bir soruşturma, TikTok’un çocukların kişisel bilgilerini toplamada, kullanmada ve korumada yetersiz olduğunu ortaya koydu. TikTok, kullanıcıların yaşını doğrulamak için yeterli önlemleri almadığı ve çocukların verilerini korumak için gerekli adımları atmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

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        TikTok, FTC’nin iddialarını reddetse de, Adalet Bakanlığı’nın dava açma kararı, platformun geleceği için önemli bir adım olarak görülüyor. Eğer mahkeme TikTok’u suçlu bulursa, ciddi yaptırımlarla karşılaşabilir.

        Bu dava, aynı zamanda TikTok’un veri güvenliği konusundaki genel endişeleri de yansıtıyor. Platform, kullanıcı verilerinin Çin hükümeti tarafından yanlış şekilde erişilebileceği iddialarıyla da mücadele ediyor.

        Özellikle Çinli sahipleri dolayısıyla karşı karşıya kaldığı 'güvenlik tehdidi' suçlamalarından sonra sosyal medya uygulaması hakkında çıkan bu yeni iddialar güvenilirliğini de sarsacak gibi görünüyor. ABD'nin sosyal medya devine karşı açtığı bu mücadelede yeni koz olarak kullandığı çocuk gizliliği davası platformun geleceğine ciddi bir darbe vurabilir.

        TikTok’un geleceği, bu dava sonucunda netleşecek gibi görünüyor. Ancak şu an için, çocuk gizliliği konusundaki bu hukuki süreç, platformun geleceğini belirleyecek önemli bir adım olarak ön plana çıkıyor.

        TİKTOK KARŞI DAVA AÇMIŞTI

        Geçtiğimiz aylarda ABD Senatosu, TikTok'un sahibi Çinli şirketi hisselerini satmaya zorlayan, aksi halde uygulamanın Amerika'da yasaklanmasına neden olabilecek tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı. ABD Başkanı Joe Biden'ın imzalayacağını söylediği tasarı, sosyal medya platformunun sahibi ByteDance'a hisselerini satması için dokuz ay tanıyor. Tasarıya karşı çıkan ByteDance ise ABD yönetimine dava açmıştı.

        TikTok, ABD'ye dava açtı
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