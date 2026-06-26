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        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 10. yarışı için Hollanda'da piste çıkacak!

        Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 10. yarışı için Hollanda'da piste çıkacak!

        Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 10. yarışında Hollanda'da piste çıkacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 10:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Razgatlıoğlu, Hollanda'da piste çıkacak!

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 10. yarışında Hollanda'da mücadele edecek.

        Hollanda'nın Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte gerçekleştirilecek etabın sıralama turları, yarın TSİ 11.50'de, sprint mücadelesi TSİ 16.00'da gerçekleşecek.

        Yarış ise 28 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te 26 tur üzerinden yapılacak.

        MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk 9 etapta topladığı 11 puanla genel klasmanda 21. sırada yer aldı.

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        1. Marco Bezzecchi (İtalya): 180 puan

        2. Jorge Martin (İspanya): 172

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        3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 157

        4. Marc Marquez (İspanya): 140

        5. Ai Ogura (Japonya): 134

        21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 11

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