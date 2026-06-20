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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, 2026-2027 sezonunda giyeceği formaları tanıttı

        Trabzonspor, 2026-2027 sezonunda giyeceği formaları tanıttı

        Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabında yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 20:51 Güncelleme:
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        Trabzonspor, yeni sezon formalarını tanıttı!

        Trabzonspor, 2026-2027 sezonunda giyeceği formalar için sosyal medya hesabında tanıtım videosu yayımladı.

        Bordo Mavililer, En güzel formalar #BizdeVar yazısıyla yaptığı paylaşımla birlikte yeni sezonda giyeceği formaları duyurdu ve taraftarlarda büyük bir heyecana tanıklık edildi.

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        Spor Bülteni - 19 Haziran 2026 (Filenin Sultanları 2'de 2 Yaptı)

        Bizim çocuklar 2. maçına çıkıyor. Milli Takımda eksik yok. BSL final serisi 4. maçı saat 20.00'de. Final serisinde durum 2-1. Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

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