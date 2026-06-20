Trabzonspor, 2026-2027 sezonunda giyeceği formaları tanıttı
Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabında yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını yaptı.
Giriş: 20 Haziran 2026 - 20:51 Güncelleme:
Trabzonspor, 2026-2027 sezonunda giyeceği formalar için sosyal medya hesabında tanıtım videosu yayımladı.
Bordo Mavililer, En güzel formalar #BizdeVar yazısıyla yaptığı paylaşımla birlikte yeni sezonda giyeceği formaları duyurdu ve taraftarlarda büyük bir heyecana tanıklık edildi.
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