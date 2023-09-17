Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. Haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, hanesine 7 puan yazdırdı. Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında 2'şer galibiyet ve yenilgisi bulunan Trabzonspor ise 6 puan elde etti. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Trabzonspor ile Beşiktaş sahne alacak. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Şenol Güneş ve Bjelica'nın 11'i...
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, hanesine 7 puan yazdırdı.
VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 ve EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Pendikspor ile de 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın ligin 3. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile oynaması gereken karşılaşma, iki takımın Avrupa kupalarındaki müsabakaları nedeniyle ertelenmişti.
Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında 2'şer galibiyet ve yenilgisi bulunan Trabzonspor ise 6 puan elde etti.
TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ
Trabzonspor'da Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor. Yeni transfer Nicolas Pepe'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.
BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
Beşiktaş, Trabzonspor maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Daniel Amartey'in sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı açıklandı. Vincent Aboubakar ile Eric Bailly ise kadroda yer aldı.
İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN MUHTEMEL 11'İ
Mert Günok
Rosier
Necip Uysal
Omar Colley
Masuaku
Amir Hadžiahmetović
Salih Uçan
Rashica
Gedson Fernandes
Muleka