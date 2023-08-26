Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı CANLI YAYIN - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı CANLI YAYIN

        Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 18:22 Güncelleme: 26.08.2023 - 19:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk düdük çaldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

        STAT: Papara Park

        HAKEM: Halil Umut Meler

        SAAT: 19.15

        YAYIN: beIN Sports 1

        Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Visca, Bardhi, Teklic, Umut

        Çaykur Rizespor: Gökhan, Muhammet, Emirhan, Atilla Mocsi, Halil İbrahim, Olawoyin Mihtat, Verasanovic, Gustavo, Zeqiri, Benhur.

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

        Geçen hafta Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip, haftaya 3 puanla 10. sırada girdi. 16. basamakta yer alan Rizespor'un ise 1 puanı bulunuyor.

        Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Trezeguet, Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Akşener Afyonkarahisar'da: Yeni bir yol...
        Akşener Afyonkarahisar'da: Yeni bir yol...
        Arkadaş cinayeti! Boynundan bıçakladı
        Arkadaş cinayeti! Boynundan bıçakladı
        Küllerinden doğdu
        Küllerinden doğdu
        Caddenin ortasında öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Caddenin ortasında öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı!
        Otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı!
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu