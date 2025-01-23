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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Edin Visca'nın sözleşmesi uzatıldı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Edin Visca'nın sözleşmesi uzatıldı!

        Trabzonspor, Edin Visca'nın sözleşmesinin uzatıldığını KAP'a bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 11:26 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:47
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        Visca'nın sözleşmesi uzatıldı!
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        Trabzonspor, Edin Visca'nın sözleşmesinin uzatıldığını KAP'a bildirdi.

        1+1 yıllık sözleşme imzalanan Bosnalı oyuncu, bordo mavili takımdan yıllık 1.5 milyon euro kazanacak.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Edin Vişça ile 1+1 (Şarta Bağlı Opsiyon) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonunda 1.500.000.-EUR garanti ücret, 2026/2027 opsiyon sezonunda 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir." denildi.

        2022 yılının kış transfer döneminde 4.3 milyon euro bonservis bedeliyle Başakşehir'den transfer edilen Visca, bordo mavili takımın formasını 100 kez giydi. 34 yaşındaki oyuncu 19 gol ve 35 asist yaptı.

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