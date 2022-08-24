Trabzonspor Kopenhag maçı için artık heyecan dorukta. 2022-2023 sezonunda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için mücadele eden son şampiyon Trabzonspor, play-off turu rövanş maçında Kopenhag'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Peki, Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?