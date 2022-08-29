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Trabzonspor maçında Galatasaray nasıldı? Spor yazarları yorumladı

Galatasaray, ilk büyük maçta Trabzonspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları, Galatasaray'ın performansını değerlendirdi...

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  • Trabzonspor maçında Galatasaray nasıldı? Spor yazarları yorumladı

    "GALATASARAY'IN İŞİ ZOR OLUR"

    NECATİ ATEŞ: Yakaladığın pozisyonları gol yapacaksın. 4 haftada 2 golün var hala. Çok iyi bir oyun oynadıklarını söyleyelim. Arayan, isteyen bir takım görüntüsü var evet, ama bu oyun Galatasaray adına yeterli değil. Eğer Seferovic bu oyun tarzıyla devam ederse, sırtı dönük şekilde oynarsan eğer ondan faydalanamazsınız. Ona yaklaşmanız lazım. Seferovic biraz yıprattı yordu, Gomis sonra girdi. Eğer Kerem ve Yunus orta yapmazsa, kenardan kestiğin topta oraya Seferovic'in yanına yaklaşmazsa kimse, işi çok zor olur Galatasaray'ın.
  • Trabzonspor maçında Galatasaray nasıldı? Spor yazarları yorumladı

    "SEFEROVIC BESLENMELİ"

    LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray takım olma ritmini yakaladığında Mertens tekniği, aklı ve yaratıcılığıyla çok faydalı olacaktır. Seferoviç'teki durgunluk beni şaşırtıyor. İlk yarıda 3 kez ofsayta giren ve rakip savunma önünde duvar olduğu pozisyonlarda tek top bile kazanamayan Seferoviç nasıl verimli hale gelecek? Seferoviç'in tek vuruş ustası olduğunu düşünürsek Galatasaray'ın kanat bindirmelerini çoğaltıp yerden etkili ortalar yapması gerekir. Galatasaray'da başta Muslera olmak üzere Nelsson ile Boey çok başarılıydı. Özellikle sık eleştirdiğim Boey, Trabzonspor'un sol tarafından sürekli atağa kalktı. Boey bu istekli oyununu etkili ortalarla süslemeli. (SABAH)
  • Trabzonspor maçında Galatasaray nasıldı? Spor yazarları yorumladı

    "BİRKAÇ İYİ ADAM"

    ŞANSAL BÜYÜKA: Aslında gollü bir maç olur sanmıştım, yanıldım... Nereden bilirdim, bu kadar becerili oyuncuların bu kadar beceriksiz işler yapacağını... Nereden bilirdim, giren-çıkan bütün oyuncuların tamamına yakınının bu kadar kötü oynayacağını... Sadece birkaç iyi adam vardı... İçlerinde en beğendiğim, çok beğendiğim, Galatasaraylıların hiç beğenmediği Sacha Boey oldu... (MİLLİYET)
  • Trabzonspor maçında Galatasaray nasıldı? Spor yazarları yorumladı

    "KEREM AKTÜRKOĞLU, ZOR..."

    TUGAY KERİMOĞLU: Trabzonspor'un oyun kurucusu yok. O yüzden ön tarafı da aktif kullanamıyorlar. Çözüm üretemeyince, korumaya geçersin. Kerem Aktürkoğlu eğer geçen sezonki performasını bu sezona da taşırsa bu sezon onun için zor geçer. Mertens'in Yunus'a attığı pasta sola çevirip bakıyor kafasını sol koridor bomboş, Kerem'i göremeyince kendi depar atıyor o pozisyonda.
  • Trabzonspor maçında Galatasaray nasıldı? Spor yazarları yorumladı

    "ÜZÜLÜNECEK BİR DURUM"

    NİHAT KAHVECİ: Galatasaray'ın hiç mazereti yoktu. Galatasaray taraftarı olsam üzülürdüm ben. Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş, geçen hafta 5-2 yenilmiş Trabzonspor'u yakalamışsın, pozisyonların da var üç puan alamıyorsun. Galatasaray adına üzülünecek bir durum.
  • Trabzonspor maçında Galatasaray nasıldı? Spor yazarları yorumladı

    "SORUN HÜCUM BÖLGESİNDE"

    OSMAN ŞENHER: Sarı-kırmızılıların tek sorunlu bölgesi hücum bölgesi... Kerem, Seferovic ve Yunus arasında uyum bir türlü sağlanamıyor. Kerem geçen sezonki görüntüsünden çok uzakta. Seferovic, çok ağır. Nantes’e gönderilen Mustafa dün bir gol attı, bir gol attırdı ve Seferovic’in çok ilerisinde. Yönetim Mısırlı futbolcuyu göndererek çok büyük hata yaptı. Okan hoca hücum bölgesindeki sorunu herhalde bir an önce bitirecek. (MİLLİYET)
  • Trabzonspor maçında Galatasaray nasıldı? Spor yazarları yorumladı

    "ZAMANLA DAHA İYİ OLACAKTIR"

    ÖMER ÜRÜNDÜL: Galatasaray da iki net pozisyonun ardından son anda Gomis'in kaleyi sıyıran kafa vuruşu ile belki galibiyeti kaçırdı ama Trabzon deplasmanından puanla dönmek kazançtır. Gelelim genel gözlemlerime. Galatasaray'da iyi futbolcular var. Zamanla daha iyi olacaklar. Bana göre en iyi transfer Mertens. İlk devre Trezeguet'yi bir kere kaçırmasına rağmen Sacha Boey çok iyi oynadı. Seferovic'te düşüş var. (SABAH)
  • Trabzonspor maçında Galatasaray nasıldı? Spor yazarları yorumladı

    "KAZANACAK KADAR POZİSYON VARDI"

    AHMET ÇAKAR: G.Saray, 90 dakika boyunca oyunun hakimiydi. Aslında Trabzonspor gibi bir deplasmanda da bulabilecekleri sayıda pozisyon yakaladılar. İlk yarıda Mertens, kaleci Taha ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yanlış köşeye vurdu. O pozisyonda her ne kadar deparla oraya gelmiş olsa da diğer bir deyimle yorgun düşmüş olsa bile öyle vurmamalıydı. İkinci yarıda da benzeri pozisyonu Kerem yakaladı. Sezon başından beri G.Saray'ı kurtaran Gomis aslında az kalsın yine kurtarıcı olacaktı. Son saniyede bir kornerde kafayı rahat vurdu, direk dibine vurayım dedi, ama iyi vuramadı. (SABAH)
  • Trabzonspor maçında Galatasaray nasıldı? Spor yazarları yorumladı

    "GALATASARAY 2-3 POZİSYON KAÇIRDI"

    ERMAN TOROĞLU: Hani deseniz ki, "Biri mağlup olsa yazık olurdu, ayıp olur. Ama Galatasaray iki-üç tane gol olabilecek pozisyonu kaçırdı. Sarıkırmızılılarda teknik adam yeni. Yeni de henüz takıma dokunamamış Okan. Avrupa'da da oynamıyor, bir yerde o da şansı. (SABAH)
  • Trabzonspor maçında Galatasaray nasıldı? Spor yazarları yorumladı

    "TÜRK TRANSFERİ ŞART!"

    SERKAN KORKMAZ: Visca, Bakesetas, Abdülkadir ve Uğurcan'dan yoksun son şampiyon yeni kurulan Galatasaray karşısında zor anlar yaşadı ama kaybetmemeyi başardı. Genç Taha'yı bulduğu net pozisyonlarda geçemeyen Galatasaray'sa bir puanla yetinirken buruktu ama geleceğe dair biriktirdiği umutla İstanbul'un yolunu tuttu. Galatasaray, Oliveira böyle oynayacaksa Midtsjö'nün bir an evvel takıma dönmesi için duacı olmalı. Transfere gelince; bu takımın en önemli ihtiyacı doğrudan ilk 11'e monte edilecek Türk pasaportlu bir oyuncu olmalı kanaatindeyim. (FOTOMAÇ)
  • Trabzonspor maçında Galatasaray nasıldı? Spor yazarları yorumladı

    "BU FUTBOLLA ŞAMPİYONLUK ZOR"

    ZEKİ UZUNDURUKAN: Galatasaray'da da yenilerle eksi oyuncular arasındaki uyumsuzluk göze çarpıyor. İki takımın da en az 5 haftaya ihtiyacı var. İki teknik adamın elinde kaliteli bir kadro var. Ama futbolda takım bütünlüğü her şey demek. Galatasaray'da Mertens'i çok beğendim. Maçın hakkı beraberlikti. Öyle de oldu. Ama Trabzonspor da Galatasaray da bu futbolla şampiyon olamaz. Çok çalışıp bir an önce büyük takım gibi oynamaları lazım... (FOTOMAÇ)

     
  • Trabzonspor maçında Galatasaray nasıldı? Spor yazarları yorumladı

    "OYUN KİMLİĞİ DAHA OLUŞMADI"

    REHA KAPSAL: G.Saray da 3 maçta 6 puan almasına rağmen istenen oyun seviyesine çıkamamıştı. 3 puanla dönmek, özellikle önümüzdeki 5 maçlık sert lig fikstüründe takımın ve Okan hocanın öz güven kazanması açısından önemliydi. G.Saray'ın santrforsuz oynadığı bir maçtı. Mertens kalitesini gösteriyor, fizik olarak gelişim göstermeli. Onunla beraber Oliveira ve Seferovic de fiziksel olarak gelişmeli. Oyun kimlikleri daha oluşmadığı gibi saha içinde sağlam ve doğru duran bir oyun şablonu da şu ana kadar oluşmuş değil. (FOTOMAÇ)
  • Trabzonspor maçında Galatasaray nasıldı? Spor yazarları yorumladı

    "YUNUS VE KEREM..."

    TÜMER METİN: "Galatasaray adına en büyük sorun iki kenar. Yunus ve Kerem geçen sezonun çok gerisindeler. Geçen sene zayi olmuş bir kadroda müthiş oynayan bir Kerem gördük. Hep Tuncay Şanlı örneğini veririm. Sezondan koptuğu dakikada Fenerbahçe'de canını dişine takan Tuncay Şanlı yıldız oldu gitti mesela."

     
  • Trabzonspor maçında Galatasaray nasıldı? Spor yazarları yorumladı

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