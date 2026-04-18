Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ vefat etti

        Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ vefat etti

        Trabzonspor'un eski başkanı ve futbolcusu Atay Aktuğ, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 19:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ vefat etti

        Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesabından Atay Aktuğ'un vefatına ilişkin yapılan paylaşımda Aktuğ’un vefat haberinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiaya başsağlığı dilendi.

        11 Nisan 1945’te Trabzon’da doğan Atay Aktuğ, futbolculuk kariyerinde İdmanocağı ve Akçaabat Sebatspor’un ardından Trabzonspor forması giydi ve takım kaptanlığı yaptı. 1981-1982 sezonunda Mustafa Günaydın başkanlığındaki yönetimde Basın İlişkilerinden Sorumlu Yönetici olarak görev alan Aktuğ, 21 Aralık 2003 ile 18 Aralık 2005 tarihleri arasında Trabzonspor Kulübü Başkanlığı görevini yürüttü.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Aktuğ, 1989-1994 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı görevinde de bulundu.

        Şehre ve kulübe olan bağlılığıyla tanınan Atay Aktuğ’un cenazesinin yarın (Pazar) ikindi namazını müteakip İskenderpaşa Camii’nden kaldırılacağı öğrenildi.

        ERTUĞRUL DOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan da Aktuğ'un vefatıyla ilgili olarak yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kulübümüzün eski başkanlarından, eski kaptanlarımızdan ve Trabzon’a uzun yıllar hizmet etmiş değerli isim Atay Aktuğ’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Geçtiğimiz aylarda kendisini ziyaret etme ve uzun uzun sohbet etme imkanı bulmuştum. Trabzonspor’a olan bağlılığını, heyecanını ve kulübümüze dair taşıdığı derin sevgiyi bir kez daha yakından görmek benim için çok kıymetliydi. Bu anlamlı buluşmanın ardından vefat haberini almak üzüntümüzü daha da derinleştirmiştir. Formamızı yıllarca başarıyla temsil eden, ardından başkanlık görevinde kulübümüze önemli katkılar sunan ve Türkiye Kupası sevinci yaşatan Atay Aktuğ, Trabzonspor tarihindeki müstesna yerini daima koruyacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

