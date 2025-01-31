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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'un Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Bordo-mavililerde yeni transfer Danylo Sikan, kamp kadrosunda yer aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 16:31 Güncelleme: 31.01.2025 - 16:31
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        Trabzonspor'un Kayseri kafilesi belli oldu
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        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanla bordo-mavililer, hazırlıklarını tamamladı. Kayserispor maçı kamp kadrosunda yeni transfer Ukraynalı futbolcu Danylo Sikan da yer aldı.

        Trabzonspor'un kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

        "Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Pedro Malheiro, Serkan Asan, Stefan Savic, Ali Şahin Yılmaz, Arseniy Batagov, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Borna Barisic, Salih Malkoçoğlu, John Lundstram, Batista Mendy, Ozan Tufan, Umut Güneş, Edin Vişça, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Anthony Nwakaeme, Enis Destan, Simon Banza ve Danylo Sikan."

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