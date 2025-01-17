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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor’dan Onuralp Çevikkan’ın sakatlığı ile ilgili açıklama - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor’dan Onuralp Çevikkan’ın sakatlığı ile ilgili açıklama

        Trabzonspor, genç kalecisi Onuralp Çevikkan'ın sağ el ikinci parmağında kırık tespit edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 16:59 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:59
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        Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!
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        Trabzonspor’un genç kalecisi Onuralp Çevikkan’ın sakatlığı ile ilgili bordo-mavili ekipten açıklama yapıldı. Dün gerçekleştirilen antrenmanda sağ elinde ağrı hisseden Onuralp Çevikkan’ın sağ el ikinci parmağında kırık tespit edildiği ifade edildi.

        Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, genç kalecinin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Futbol A Takımımızın Perşembe günkü antrenmanında sağ elinde ağrı hisseden oyuncumuz Onuralp Çevikkan’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ el ikinci parmağında kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza cerrahi operasyon planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

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