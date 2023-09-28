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        Trabzonsporun kayıp transferleri

        Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında 9 puan toplayarak sezona iyi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor, yeni transferlerinin büyük bölümünden katkı alamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 18:01 Güncelleme: 28.09.2023 - 18:01
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        Trabzonsporun kayıp transferleri
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        Kadrosuna yerli ve yabancı olmak üzere geleceğe yönelik transferlerle de 16 futbolcu katan Trabzonspor'da, 11 yeni oyuncu görev alma konusunda sıkıntı yaşadı.

        Bordo-mavili takımda, sezon öncesi anlaşmaya varılan Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez, Slovenya'da yapılan kampta sakatlık yaşayarak uzun süre sahadan uzak kalıp görev alamadılar. Çapraz bağ ameliyatı geçiren Orsic'in şubatta çalışmalara başlaması beklenirken, Fernandez ise Atakaş Hatayspor maçının ardından yapılan ilk idmana katıldı.

        Karadeniz ekibinin Coronden Alanyaspor'dan 2,3 milyon avro bedelle kadrosuna kattığı Umut Güneş de transferinin ardından Beşiktaş ve Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna tercihen alınmadı.

        - Pepe hazır değil

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        Trabzonspor'un 1 yıllığına 1 milyon 750 bin avro garanti ücret ve 1 milyon 600 bin avro imza ücreti olmak üzere 3 milyon 350 bin avroya kadrosuna kattığı Nicolas Pepe de sakatlığı nedeniyle henüz takımla antrenmanlara başlayamadı.

        Transferinin ardından Beşiktaş ve Atakaş Hatayspor maçları kadrosunda yer alamayan Fildişi Sahilli oyuncunun bireysel başlayacağı çalışmalarla hazır hale getirilmesinin planlandığı açıklandı.

        - Kourbelius adeta gözden düştü

        Trabzonspor'un bu sezon ilk transferi Dimitrios Kourbelis de son haftalarda Mendy'in gelmesinin ardından adeta gözden düştü.

        Ligin ilk 3 haftasında 255 dakika görev yapan daha sonra sakatlığı nedeniyle 4. haftadaki Kasımpaşa maçında görev alamayan Yunan futbolcu, son 2 maçta formayı Mendy'e bıraktı.

        - Sahada az süre alanlar

        Trabzonspor'da Hırvat futbolcu Tonio Teklic 3 maçta 111 dakika, Yunan oyuncu Taxiarchis Fountas 3 maçta 58 dakika, kiralık olarak takıma dönen Berat Özdemir ise 2 maçta 40 dakika görev alabildi.

        Geleceğe yönelik transferlerden Göktan Gürpüz 2 maçta 14 dakika görev alıp 1 gol atarken, Altınordu'dan 700 bin avro bonservis bedeli ile alınan 17 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikhan forma giyemedi, Karadağlı oyuncu Ognjen Bakic'in ise lisansı henüz çıkarılmadı.

        - En fazla Benkovic süre aldı

        Karadeniz ekibinde en fazla süre alan yabancı transferler ise 6 maçta 540 dakika ile Filip Benkovic, 6 maçta 459 ile Rayyan Baniya, 4 maçta 315 dakika ile Mehmet Can Aydın oldu.

        Takıma sonradan katılan Batista Mendy 2 maçta 180 dakika, 2 gol atan Paul Onuachu da 2 karşılaşmada 115 dakika görev yaparak performanslarıyla beğeni kazandı.

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