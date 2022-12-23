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Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'ye 22'lik golcü

Sakatlanan Joao Pedro'nun yerine forvet hattına ocak ayında takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

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  • Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'ye 22'lik golcü

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    TRANSFERDE 3 RAKİP

    Fenerbahçe'yi transferde en çok zorlayan faktör ise Semenyo'ya gelen diğer teklifler...
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  • Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'ye 22'lik golcü

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  • Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'ye 22'lik golcü

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