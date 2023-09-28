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        Haberler Spor Basketbol Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor: İşte salonlar ve kapasiteleri! - Basketbol Haberleri

        Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor: İşte salonlar ve kapasiteleri!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu maçları, 13 spor salonunda oynanacak. İşte salonlar ve kapasiteleri...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 12:03 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:03
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        Potada maçlar 13 salonda oynanacak
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        Anadolu Efes ile Galatasaray Nef'in maçlarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip yer olma özelliği taşıyor.

        Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ile 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.

        Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, Basketbol Süper Ligi müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin seyirci kapasiteli bu salonda çıkacak.

        ÜLKER SPOR VE ETKİNLİK SALONU İKİNCİ SIRADA

        Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.

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        Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji'nin müsabakalarını oynayacağı salon, 12 bin 687 kişilik kapasiteye sahip.

        Türk Telekom'un maçlarını yapacağı Ankara Spor Salonu, 9 bin 984 seyirci kapasitesiyle üçüncü sırada bulunuyor.

        EN AZ KAPASİTELİSİ MUSTAFA DAĞISTANLI

        Basketbol Süper Ligi'nde Reeder Samsunspor'un maçlarını oynayacağı Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu, 2 bin kişiyle seyirci kapasitesi en düşük salon olarak öne çıkıyor.

        Aliağa Petkimspor'un maçlarını oynayacağı ENKA Spor Salonu ile ONVO Büyükçekmece Basketbol'un karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Gazanfer Bilge Spor Salonu ise 2 bin 500'er kapasiteye sahip.

        SALONLAR VE KAPASİTELERİ

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:

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