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        Haberler Spor Voleybol Türkiye - Brezilya: 1-3 (MAÇ SONUCU) - Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde Brezilya'ya yenildi - Voleybol Haberleri

        Türkiye - Brezilya: 1-3 (MAÇ SONUCU)

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasındaki üçüncü maçında Brezilya'ya 3-1 yenildi. Filenin Efeleri, 11. maçında 8. mağlubiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 12:45 Güncelleme: 19.07.2025 - 12:45
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        Efeler, Brezilya'ya diş geçiremedi
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        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasındaki üçüncü maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu.

        Ligin 3. haftasında maçlarını Japonya'nın Chiba şehrinde oynayan milli takım, lider Brezilya ile karşılaştı.

        İlk seti 25-22 kaybeden milli takım, ikinci sette 10-4 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve Brezilya 26-24'lük skorla durumu 2-0 yaptı.

        Üçüncü sete 5-0'lık seriyle başlayan ay-yıldızlılar, bu kez üstünlüğünü setin sonuna taşıdı ve 25-22 ile durumu 2-1'e getirdi.

        Etkili servislerle maça ortak olmaya çalışan milli takım karşısında son seti 25-22 önde tamamlayan Brezilya, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

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        Türkiye, Japonya ayağında ikinci mağlubiyetini yaşadı. FIVB Milletler Ligi'nde bu sezon toplamda 11 maça çıkan A Milli Erkek Voleybol Takımı, 3 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşadı.

        Lider Brezilya ise oynadığı 11 maçın sadece birini kaybetti.

        Milli takım, 2025 VNL'deki son maçını 20 Temmuz Pazar günü (yarın) Arjantin ile yapacak.

        Salon: Chiba Port Arena

        Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Sasiprapa Pimthongkhonburi (Tayland)

        Türkiye: Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzjia, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Vahit Emre Savaş, Berk Dilmenler)

        Brezilya: Adriano, Matheus Bispo, Darlan, Lucarelli, Judson, Fernando (Maique, Chizoba, Matheus Gonçalves, Thiery, Arthur)

        Setler: 22-25, 24-26, 25-22, 22-25

        Süre: 138 dakika

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