Filenin Sultanları Brezilya ile karşı karşıya! İşte Türkiye Brezilya voleybol maçı canlı yayın izleme ekranı
Türkiye Brezilya voleybol maçı canlı izlemek isteyenler TRT Spor canlı yayın linkini sorguluyor. Porto Riko, Peru, Bulgaristan ve Arjantin'i yenerek 4'te 4 yapan Filenin Sultanları Brezilya ile karşı karşıya geliyor. 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B grubunda Japonya, Brezilya ve Belçika karşında ter dökecek. Filenin Sultanları'nın Paris 2024'e katılabilmesi için grubu ilk 2 sırada bitirmesi gerekiyor. İşte Türkiye Brezilya voleybol maçı canlı izleme ekranı...
Türkiye Brezilya voleybol maçı canlı izleme ekranı sporserverler tarafından yakından takip ediliyor. Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'ndan zaferle ayrılan Filenin Sultanları çıktıkları 18 maçta da zafer elde etti. 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B grubunda 4'te 4 yaparak gruptaki liderliğini koruyan Filenin Sultanları 22 Ağustos saat 10:00'da Brezilya ile karşı karşıya geliyor. Türkiye Brezilya voleybol maçı TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. İşte şifresiz Türkiye Brezilya voleybol maçı canlı izle ekranı...
FİLENİN SULTANLARI BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu 5. maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadele 22 Eylül TSİ: 10:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE - BREZİLYA MAÇI CANLI İZLEME EKRANI
Filenin Sultanlar 2024 Paris Olimpiyat Elemelerinde Brezilya ile karşı karşıya geliyor. İşte 22 Eylül 2023 Brezilya - Türkiye voleybol maçı TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte Türkiye - Brezilya maçı canlı izleme linki;
FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ SONUÇLARI
15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko
17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan
19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru
20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin
FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI
22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya
23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika
2024 PARIS OLİMPİYAT ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU
1- Japonya / 12 Puan (4 maç)
2- Türkiye / 12 Puan (4 maç)
3- Brezilya / 11 Puan (4 maç)
4- Belçika / 6 Puan (4 maç)
5- Arjantin / 3 Puan (4 maç)
6- Porto Riko / 3 Puan (4 maç)
7- Bulgaristan / 1 Puan (4 maç)
8- Peru / 0 Puan (4 maç)