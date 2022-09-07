2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası 5. maçında A Milli Basketbol Takmımız, İspanya ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. A Grubu'nda yer alan ve ilk 4 maçında aldığı 3 galibiyetle lider durumda bulunan millilerimiz, İspanya karşısında da galibiyet hedefliyor. İşte, zorlu mücadele ile ilgili bilgiler...