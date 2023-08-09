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        Haberler Futbol Türkiye'nin yükselişi sürüyor! İşte UEFA ülke puanı sıralaması... - Futbol Haberleri

        Türkiye'nin yükselişi sürüyor! İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

        Galatasaray'ın Sloven ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etmesinin ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında bir basamak daha yükseldi. İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

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        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 01:19
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        Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor.

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        Ülkemiz UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başladı. Son olarak Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etmesinin ardından Türkiye güncel sıralamada bir basamak daha yükseldi.

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        Galatasaray maçı öncesi 12. sırada olan Türkiye, UEFA ülke puanı sıralaması'nda 11. sıraya yükseldi. Türkiye'nin puanı 28.600 oldu.

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        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

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        1- İngiltere: 88.928

        2- İspanya: 75.927

        3- İtalya: 71.569

        4- Almanya: 69.552

        5- Hollanda: 52.600

        6- Fransa: 51.914

        7- Portekiz: 46.982

        8- Belçika: 35.200

        9- İskoçya: 30.650

        10- Avusturya: 29.000

        11- TÜRKİYE: 28.600

        12- İsviçre: 28.475

        13- Sırbistan: 27.175

        14: Ukrayna: 25.000

        15: Norveç: 24.750

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