Türkiye'nin yükselişi sürüyor! İşte UEFA ülke puanı sıralaması...
Galatasaray'ın Sloven ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etmesinin ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında bir basamak daha yükseldi. İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...
Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor.
Ülkemiz UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başladı. Son olarak Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etmesinin ardından Türkiye güncel sıralamada bir basamak daha yükseldi.
Galatasaray maçı öncesi 12. sırada olan Türkiye, UEFA ülke puanı sıralaması'nda 11. sıraya yükseldi. Türkiye'nin puanı 28.600 oldu.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere: 88.928
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 52.600
6- Fransa: 51.914
7- Portekiz: 46.982
8- Belçika: 35.200
9- İskoçya: 30.650
10- Avusturya: 29.000
11- TÜRKİYE: 28.600
12- İsviçre: 28.475
13- Sırbistan: 27.175
14: Ukrayna: 25.000
15: Norveç: 24.750