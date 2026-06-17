A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ikinci sınavında Paraguay ile kozlarını paylaşacak. ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada ay-yıldızlılar, ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup olarak sahadan puansız ayrılmıştı. Bu nedenle Paraguay karşılaşması, Türkiye’nin gruptaki iddiasını sürdürebilmesi açısından kritik bir önem taşıyor. Futbolseverler de mücadele öncesinde maçın oynanacağı tarihi, başlama saatini ve yayıncı kanalını araştırıyor. Peki, Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilen ayrıntılar…