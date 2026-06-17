TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN? Dünya Kupası Milli Maç 2. karşılaşma: Türkiye Paraguay maçı kanalı ve saati
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda heyecan, ikinci hafta karşılaşmalarıyla sürüyor. A Milli Futbol Takımı, gruptaki kader maçlarından birinde Paraguay ile karşı karşıya gelecek. 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası arenasında boy gösteren ay-yıldızlı ekip, ilk maçta yaşadığı puan kaybını geride bırakarak gözünü Paraguay mücadelesine çevirdi. Gruptaki sıralamayı yakından ilgilendiren kritik karşılaşma öncesinde sporseverler, Türkiye - Paraguay maçının tarihi, saati ve yayıncı kanalına ilişkin detayları merak ediyor. Peki, Türkiye - Paraguay maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası fikstürüne dair ayrıntılar...
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ikinci sınavında Paraguay ile kozlarını paylaşacak. ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada ay-yıldızlılar, ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup olarak sahadan puansız ayrılmıştı. Bu nedenle Paraguay karşılaşması, Türkiye’nin gruptaki iddiasını sürdürebilmesi açısından kritik bir önem taşıyor. Futbolseverler de mücadele öncesinde maçın oynanacağı tarihi, başlama saatini ve yayıncı kanalını araştırıyor. Peki, Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilen ayrıntılar…
TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda ikinci maçına çıkacak A Milli Futbol Takımı, Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların kritik mücadelesi, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile sabaha karşı 06.00’da başlayacak.
TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Türkiye ile Paraguay’ın karşı karşıya geleceği 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçı, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Santa Clara kentindeki Levi’s Stadyumu’nda oynanacak.
Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
MAÇIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU
A Millî Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda Paraguay ile oynayacağı karşılaşmanın hakem kadrosu açıklandı.
ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde bulunan San Francisco Bay Area Stadyumu’nda oynanacak mücadelede düdük, El Salvador Futbol Federasyonu’ndan Ivan Barton’da olacak. 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00’da başlayacak maçta Barton’un yardımcılıklarını El Salvador’dan David Moran ile Nikaragua Futbol Federasyonu’ndan Antonio Pupiro üstlenecek.
Müsabakada Jamaika Futbol Federasyonu’ndan Oshane Nation dördüncü hakem olarak görev yapacak. Trinidad ve Tobago Futbol Federasyonu’ndan Caleb Wales ise yedek yardımcı hakem olacak.
TÜRKİYE FIFA 2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ
20 Haziran’daki Paraguay karşılaşmasının hemen ardından A Milli Futbol Takımımız, gruptaki son maçını oynayacak.
Milliler, 26 Haziran 2026 Cuma günü TSİ 05.00’te güçlü ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelerek grup aşamasını tamamlamış olacak.