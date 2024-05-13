Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı işe alım yapacağını açıkladı. Ön lisans ve lisans mezunu olmak üzere toplamda 150 kişi farklı kadro ve meslek gruplarında istihdam edilecek. 9 Mayıs'ta başlayan başvuru süreci, bugün yani 13 Mayıs'ta bitiyor. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvurularını www.iskur.gov.tr sitesi üzerinden yapabilir. İşte, TPAO 150 personel alımı detayları...