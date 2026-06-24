Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.407,34 %-0,91
        DOLAR 46,4979 %0,05
        EURO 52,7486 %-0,32
        GRAM ALTIN 6.079,49 %-1,03
        FAİZ 41,18 %0,12
        GÜMÜŞ GRAM 91,31 %-0,78
        BITCOIN 62.390,00 %-0,01
        GBP/TRY 61,2149 %-0,32
        EUR/USD 1,1339 %-0,38
        BRENT 75,60 %-1,92
        ÇEYREK ALTIN 9.939,96 %-1,03
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Türkiye’de satılan her 10 yataktan 6’sı Kayseri’den

        Türkiye’de satılan her 10 yataktan 6’sı Kayseri’den

        Trendyol verileri, şehrin özellikle ev yaşam ve mobilya kategorilerinde Türkiye'nin önde gelen tedarik merkezlerinden biri haline geldiğini ortaya koydu. Türkiye genelindeki yatak siparişlerinin yüzde 61'ini karşılayan Kayserili satıcılar, ankastre ürünlerde yüzde 66, bez dolap kategorisinde ise yüzde 73'lük paya ulaşarak birçok kategoride ülke genelindeki talebe yön veriyor. E-ticaretin sunduğu erişim ve lojistik imkanları sayesinde Kayseri, büyük hacimli ürün kategorilerindeki üretim gücünü Türkiye geneline taşırken, kadın ve genç girişimcilerin büyümesine ve yerel istihdamın güçlenmesine de katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 13:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        10 yataktan 6'sı Kayseri'den

        Türkiye’nin üretim ve ticaret merkezlerinden Kayseri, geleneksel üretim gücünü dijital kanallarla büyütmeye devam ediyor. Trendyol verilerine göre Kayserili satıcılar, ev yaşam ve mobilya kategorilerindeki güçlü performanslarıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki milyonlarca haneye ulaşıyor. Kayseri, yalnızca üretim kapasitesiyle değil, geniş ürün çeşitliliği ve yaygın lojistik ağıyla da e-ticaret ekosisteminde öne çıkıyor.

        Kayserili satıcılar, Trendyol platformunda ev yaşam kategorilerinde dikkat çekici pazar paylarına sahip. Türkiye genelindeki yatak siparişlerinin yüzde 61’i Kayseri’den gönderilirken, ankastre ürünlerde bu oran yüzde 66’ya ulaşıyor. Bez dolap kategorisinde yüzde 73’lük pay elde eden Kayserili satıcılar, kanepede yüzde 64, emzirme yastığında yüzde 56,4 ve fanlı ısıtıcılarda yüzde 54’lük oranlarla öne çıkıyor. Mutfak sandalyesi, mutfak masası takımı ve bahçe takımı kategorilerinde de yüzde 53 seviyesindeki paylar, şehrin ev yaşam ürünlerindeki güçlü konumunu destekliyor.

        KAYSERİ ÜRETİM GÜCÜNÜ E-TİCARET VE LOJİSTİKLE BÜYÜTÜYOR

        Kayserili satıcılar ürünlerini İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelindeki kullanıcılara ulaştırıyor. Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Konya, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Gaziantep ve Balıkesir, Kayseri’den en yoğun sipariş alan şehirler arasında yer alıyor. Bu tablo, Kayseri’nin yalnızca bölgesel bir üretim merkezi olmadığını, Türkiye genelinde güçlü bir ticaret ağı kurduğunu gösteriyor.

        Kayseri'nin e-ticaretteki yükselişi, üretim kapasitesinin yanı sıra dijital ticaretin sunduğu erişim ve lojistik imkanlarıyla da destekleniyor. Yatak, mobilya ve ankastre gibi yüksek hacimli ürünlerin Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere ulaştırılması, yerel üreticilerin ulusal ölçekte büyümesine katkı sağlıyor. Trendyol’un sunduğu fırsatlar, kadın ve genç girişimcilerin markalarını daha geniş kitlelerle buluşturmasını kolaylaştırırken, artan talep de yerel üretim ve istihdama destek oluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Orhan öğretmen, doğum günü ve evlilik yıldönümünde hayatını kaybetti

        Amasya'da görev yaptığı okulda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Matematik Öğretmeni Orhan Arslantaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 20 Haziran 1981 Adıyaman doğumlu Arslantaş'ın doğum günü ve evlilik yıldönümünde hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İki çocuk annesiydi... Otomobilinde ölü bulundu!
        İki çocuk annesiydi... Otomobilinde ölü bulundu!
        Türkiye’nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor
        Türkiye’nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İstanbul'da kanlı pusu! Genç adam evinden çıkmıştı...
        İstanbul'da kanlı pusu! Genç adam evinden çıkmıştı...
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Tedavi için bindirildi... Ambulanstaki hasta öldü!
        Tedavi için bindirildi... Ambulanstaki hasta öldü!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        17 yaşındaki Arda çatışmada hayatını kaybetti
        17 yaşındaki Arda çatışmada hayatını kaybetti
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Cimrilik boşanma sebebi
        Cimrilik boşanma sebebi
        Hacıosmanoğlu özür diledi
        Hacıosmanoğlu özür diledi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Dünya Kupası'nda çifte standart 'VAR' mı?
        Dünya Kupası'nda çifte standart 'VAR' mı?
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor