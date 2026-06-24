Türkiye’de satılan her 10 yataktan 6’sı Kayseri’den

Türkiye’nin üretim ve ticaret merkezlerinden Kayseri, geleneksel üretim gücünü dijital kanallarla büyütmeye devam ediyor. Trendyol verilerine göre Kayserili satıcılar, ev yaşam ve mobilya kategorilerindeki güçlü performanslarıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki milyonlarca haneye ulaşıyor. Kayseri, yalnızca üretim kapasitesiyle değil, geniş ürün çeşitliliği ve yaygın lojistik ağıyla da e-ticaret ekosisteminde öne çıkıyor.

Kayserili satıcılar, Trendyol platformunda ev yaşam kategorilerinde dikkat çekici pazar paylarına sahip. Türkiye genelindeki yatak siparişlerinin yüzde 61’i Kayseri’den gönderilirken, ankastre ürünlerde bu oran yüzde 66’ya ulaşıyor. Bez dolap kategorisinde yüzde 73’lük pay elde eden Kayserili satıcılar, kanepede yüzde 64, emzirme yastığında yüzde 56,4 ve fanlı ısıtıcılarda yüzde 54’lük oranlarla öne çıkıyor. Mutfak sandalyesi, mutfak masası takımı ve bahçe takımı kategorilerinde de yüzde 53 seviyesindeki paylar, şehrin ev yaşam ürünlerindeki güçlü konumunu destekliyor.

KAYSERİ ÜRETİM GÜCÜNÜ E-TİCARET VE LOJİSTİKLE BÜYÜTÜYOR

Kayserili satıcılar ürünlerini İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelindeki kullanıcılara ulaştırıyor. Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Konya, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Gaziantep ve Balıkesir, Kayseri’den en yoğun sipariş alan şehirler arasında yer alıyor. Bu tablo, Kayseri’nin yalnızca bölgesel bir üretim merkezi olmadığını, Türkiye genelinde güçlü bir ticaret ağı kurduğunu gösteriyor.

Kayseri'nin e-ticaretteki yükselişi, üretim kapasitesinin yanı sıra dijital ticaretin sunduğu erişim ve lojistik imkanlarıyla da destekleniyor. Yatak, mobilya ve ankastre gibi yüksek hacimli ürünlerin Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere ulaştırılması, yerel üreticilerin ulusal ölçekte büyümesine katkı sağlıyor. Trendyol’un sunduğu fırsatlar, kadın ve genç girişimcilerin markalarını daha geniş kitlelerle buluşturmasını kolaylaştırırken, artan talep de yerel üretim ve istihdama destek oluyor.