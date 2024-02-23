TWİTCH KAPANDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Twitch’e erişim engeli getirilmesinin ardından Türkiye’de bazı kullanıcılar siteye erişim sağlayamıyor. Twitch’e erişim engelinin ne zaman kalkacağı ile ilgili ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

TWİTCH NEDEN KAPANDI?

Twitch’e erişim engelinin nedeni BTK tarafından paylaşılmıyor. Ancak sebebin Kick’in kapatılma sebebi ile benzer olduğu tahmin ediliyor.