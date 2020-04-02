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Sosyal ağ Twitter, Türkiye dahil dünya çapındaki resmi ulusal sağlık kurumlarıyla birlikte çalışarak Covid-19 hakkındaki günlük konuşmaları korumak üzere bir dizi önlem aldığını duyurdu. Bu kapsamda Twitter, Covid-19 hakkında bilgi almak için Twitter'a giren kullanıcıların öncelikle güvenilir ve yetkili bilgilere erişmesini sağlamak için özel bir araştırma başlattı.

Bu doğrultuda dünya çapındaki resmi ulusal sağlık kurumlarıyla birlikte çalışan Twitter, yaygın yazım hataları da dahil olmak üzere anahtar kelimelerin araştırmayı oluşturduğundan emin olmak için konuşmaları sürekli olarak gözlemlediğin duyurdu. Küresel olarak pek çok bölgeyi kapsayan bu araştırma şu anda Türkiye’de başlatılmış durumda.

Twitter ayrıca “Etkinlikler” özelliğinin Covid-19 hakkında güvenilir bilgiler içermesini ve bu özelliğin Türkiye'deki herkes için zaman çizelgesinin en üstünde kullanılabilir olmasını sağlıyor.

‘SIFIR TOLERANSI SÜRDÜRECEĞİZ’

Twitter’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Bu kritik zamanda, günlük konuşmaların güvenliğini sağlama görevi desteklemek için platformu manipüle edecek ve hizmetimizi kötüye kullanacak teşebbüslere karşı sıfır-tolerans yaklaşımını koruyoruz. Mevcut durumda, bu konularda kayda değer platform manipülasyon teşebbüsleri görmüyoruz. Trendler, arama ve hizmetin diğer yaygın alanlarının kötü davranışlara karşı korunmasını sağlamak adına proaktif özelliklerimize büyük bir ölçüde yatırım yapmış durumdayız. Bu alanlarda işimizi geliştirmek adına hükümetlerden ve akademisyenlerden yapıcı ve açık bilgi paylaşımını bekliyoruz. Bu işte beraberiz.”

Açıklamada sosyal ağın reklam politikası ile ilgili olarak ise “Uygunsuz reklamları hedef almak adına Covid-19’in ortaya çıkışını fırsatçı bir şekilde kullanan reklamcılardan gelecek olan herhangi bir girişimi durduracağız. Halkı bilgilendirmek isteyen devlet kuruluşlarının Covid-19 ile ilgili reklamlarının tanıtımını yapmalarına izin verilecek” denildi.

DOĞRULUK KONTROLÜ İÇİN HİBE

Koronavirüs ile ilgili paylaşımların bir diğer önemli mecrası olan Facebook da platformu kullanılarak yayılan asılsız haberlerin önüne geçmek için yaptığı işbirliklerine yenilerini ekledi.

Geçtiğimiz günlerde Covid-19 ile ilgili paylaşılan asılsız haberlerin ve yanlış bilgilerin önüne geçmek adına Poynter’in Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı (IFCN) ile birlikte 1 milyon dolarlık bir hibe programı hayata geçirdiğini açıklayan Facebook, program dahilinde ilk aşamada yardımcı olacağı ülkeleri açıkladı.

Buna göre, Türkiye’nin yanı sıra İtalya, İspanya, Bosna Hersek, Yunanistan, Karadağ, Litvanya, Brezilya, Kolombiya, Meksika, Hindistan, Kongo ve ABD’de seçilen 13 doğruluk kontrolü kuruluşunun projesi desteklenecek.

Özellikle salgından yüksek derecede etkilenmiş bölgelerde çalışan doğruluk kontrolü kuruluşlarının bu kritik dönemde mevcut kapasitelerini sürdürmelerine ya da artırmalarına yardımcı olmayı hedefleyen programın desteklediği kuruluşlardan biri de, Türkiye’de Doğruluk Payı oldu.

'ZARARLI BİLGİLERİN YAYILMASINI ENGELLEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

IFCN’in 6 ay boyunca kullanılmak üzere vereceği hibe kapsamında, Doğruluk Payı Türkiye’deki insanların koronavirüsle ilgili yeni bulgulardan haberdar olmalarını sağlamak adına güncel bilimsel verileri derleyecek ve makaleleri Türkçe’ye çevirecek. Doğruluk Payı, aynı zamanda daha fazla makalenin doğruluğunu kontrol edebilmek ve COVID-19 ile ilgili kısa, bilgilendirici ve gerçeğe dayalı videolar oluşturmak adına yazar ve video yapımcısı işe alarak ekibini büyütecek.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, “Facebook olarak, çok uzun bir zamandır platformlarımızda asılsız bilgilerin yayılmasının önüne geçmek için bağımsız doğruluk kontrolü kuruluşlarıyla çalışıyoruz. Bu doğrultuda, Uluslararası Doğruluk Kontrolü Günü vesilesiyle IFCN ile birlikte Türkiye’de Doğruluk Payı’nın COVID-19 ile ilgili zararlı ve yanlış bilgilerin ülkemizde yayılmasını engellemek için yaptığı çalışmaları destekliyor olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

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