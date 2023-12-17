UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup maçlarının sona ermesinin ardından gözler, play-off turu kura çekim tarihlerine çevrildi. Şampiyonlar Ligi A Grubunu 5 puanla 3. sırada tamamlayan Galatasaray Avrupa macerasına Avrupa Ligi'den devam ederken, Konferans Ligi'nde H Grubunu 12 puanla lider tamamlayan Fenerbahçe ise yoluna son 16 turundan devam edecek. Avrupa'da ülkemizi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekim tarihi...
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek kura çekiminin ardından temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak. Peki, "UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?" İşte UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 5 puanla 3. sırada tamamlayan temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılma fırsatını elde etti.
İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te gerçekleşecek.
AVRUPA LİGİ'NDE İLK MAÇLAR NE ZAMAN?
Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarını ikinci bitiren takımlardan biriyle eşleşecek ve eşleşmede ilk maçı İstanbul'da oynayacak. Maçlar 15 ve 22 Şubat'ta oynanacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Freiburg (Almanya),
Marsilya, Toulouse, Rennes (Fransa),
Sparta Prag (Çekya),
Sporting (Portekiz),
Roma (İtalya)
Karabağ (Azerbaycan)
UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Konferans Ligi kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.
KONFERANS LİGİ PLAY-OFF VE SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN?
Play-off maçları Şubat, son 16 maçları Mart ayında oynanacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?
UEFA Avrupa Ligi'nden gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
Olympiakos / Backa Topola
AEK / Ajax
Sparta Prag / Aris Limassol
Sturm Graz / Rakow Czestochowa
Royale Union Saint-Gilloise
Maccabi Haifa
Servette
Molde
UEFA Konferans Ligi'nden gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
Lille / Slovan Bratislava
Gent / Tel-Aviv
Dinamo Zagreb / Astana / Ballkani
Club Brugge / Bodo/Glimt
Legia Varasova
Ferençvaroş
Frankfurt
Ludogorets