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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi H Grubu puan tablosu! Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var ve lider mi? 1 Aralık 2023 FB güncel puan durumu - Fenerbahçe Haberleri

        UEFA Konferans Ligi H Grubu puan tablosu! Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda 5. hafta heyecanı bu akşam oynanacak iki karşılaşmayla devam edecek. Grupta ilk 3 galibiyet ve 1 yenilgi ile liderlik koltuğunda oturan temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşılaşacak. İşte, söz konusu mücadele öncesi gruptaki son puan durumu ve temsilcimiz kalan maçlarının programı...

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        Giriş: 01.12.2023 - 02:01 Güncelleme: 01.12.2023 - 02:01
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        UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 30 Kasım akşamı oynanan karşılaşmalarla kaldığı yerden devam etti. H Grubu'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe, gruptan lider olarak çıkmayı garantilemek adına Nordsjaelland ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İşte, söz konusu karşılaşmalar öncesi son puan durumu ve temsilcimizin kalan maçlarının programı...

        2

        UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU

        1- Nordsjaelland / 10 Puan

        2- Ludogorets / 9 Puan

        3- Fenerbahçe / 9 Puan

        4- Spartak Trnava / 1 Puan

        3

        FENERBAHÇE LİDERLİĞİ KAYBETTİ

        UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, tarihteki en ağır yenilgilerinden birisi alırken liderliği de kaybetti.

        4

        FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

        30 Kasım Perşembe

        Nordsjaelland-Fenerbahçe/23:00

        14 Aralık Perşembe

        Fenerbahçe- Spartak Trnava/20.45

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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