UEFA Konferans Ligi H Grubu puan tablosu! Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var?
UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda 5. hafta heyecanı bu akşam oynanacak iki karşılaşmayla devam edecek. Grupta ilk 3 galibiyet ve 1 yenilgi ile liderlik koltuğunda oturan temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşılaşacak. İşte, söz konusu mücadele öncesi gruptaki son puan durumu ve temsilcimiz kalan maçlarının programı...
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 30 Kasım akşamı oynanan karşılaşmalarla kaldığı yerden devam etti. H Grubu'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe, gruptan lider olarak çıkmayı garantilemek adına Nordsjaelland ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İşte, söz konusu karşılaşmalar öncesi son puan durumu ve temsilcimizin kalan maçlarının programı...
UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU
1- Nordsjaelland / 10 Puan
2- Ludogorets / 9 Puan
3- Fenerbahçe / 9 Puan
4- Spartak Trnava / 1 Puan
FENERBAHÇE LİDERLİĞİ KAYBETTİ
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, tarihteki en ağır yenilgilerinden birisi alırken liderliği de kaybetti.