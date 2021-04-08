Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolŞampiyonlar Ligi
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, 21 Nisan'da İstanbul'a getiriliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, final maçı öncesi İstanbul'da sergilenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, 21 Nisan'da İstanbul'a getiriliyor

Kupa, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 29 Mayıs'ta oynanacak final öncesi Şampiyonlar Ligi sponsorları Pepsi ve Ruffles tarafından 21 Nisan'da Zorlu Center ev sahipliğinde sporseverlerin ziyaretine açılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 7,5 kilogram ağırlığında ve 73,5 santimetre boyundaki gümüş kupası, Avrupa ile Asya’nın birleştiği İstanbul’da bu yıl 66. kez havaya kaldırılacak.

PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Önder, yaptığı açıklamada UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını İstanbul’a getirmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek "Pepsi ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi sponsoru olarak küresel ölçekte büyük bir işe imza atmaktan ve futbolu desteklemekten gurur duyuyoruz. Dünyanın dört gözle beklediği bu çok önemli final öncesinde tüm tüketicilerimize bir kez daha futbol coşkusunu eğlenceyle taçlandıracağımız alternatifler sunmaktan gurur duruyoruz. 5 yıldır yaptığımız iş birliği sayesinde UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanına ortak olduk. Bundan sonra da başta futbol olmak üzere spora her alanda verdiğimiz desteği sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ruffles'ın futbol tutkusunu daha da pekiştirme hedefi doğrultusunda UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul’da tüketicilerle birlikte olacağını kaydeden PepsiCo Türkiye Yiyecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Osman Dilber ise "Ruffles olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi sponsorluklarımız kapsamında tüketicilere futbolla dolu bir yıl yaşatmak istiyoruz. Bir yandan da ülkemizde futbolun çeşitliliğinin ve kapsayıcılığının artmasını sağlamak adına 'Kızlar Sahada' aracılığıyla kadın futbolunu destekliyoruz. Ayrıca Türk futbolunun en önemli yeteneklerinden Cengiz Ünder ile iş birliğimize devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eğlence ve futbolu tüketicileri için bir araya getiren Pepsi, 5 yıldır süren sponsorluğu çerçevesinde UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinin açılış seremonilerini de sahipleniyor.

Pepsi’nin ilk kez 2016’da Alicia Keys’in unutulmaz performansıyla başlattığı açılış seremonileri, 2017’de Black Eyed Peas, 2018’de Dua Lipa ve 2019’da da rock grubu Imagine Dragons ile devam etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İSYAN ETTİ! Emre Akbaba: "Bu takım için savaşırken ayağımı iki kez sahada bıraktım"
FUTBOLEmre Akbaba isyan etti!
HANGİ YAZAR NE DEDİ! Beşiktaş - Alanyaspor maçının yazar yorumları
FUTBOLA planına dönüş!
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak (Emre Belözoğlu'nun muhtemel 11'i)
FUTBOLRakip Malatya! Belözoğlu'nun muhtemel 11'i
ÖZÜR DİLEDİ! Marafona'dan Beşiktaş maçı sonrası açıklamalar! - Haberler
FUTBOLMarafona özür diledi!
Babacar inanılmazı başardı - Beşiktaş Alanyaspor maçı
FUTBOLBabacar inanılmazı başardı
Göztepe’nin Kante’si: Obinna Nwobodo
FUTBOLGöztepe'nin Kante'si!
Süper Lig puan durumu 8 Nisan 2021! Spor Toto Süper Lig 33. hafta fikstürü ve maç sonuçları
FUTBOLSüper Lig güncel puan durumu (8 Nisan)
FİKSTÜR BELLİ OLDU! Süper Lig'de 35-38. haftaların programı açıklandı
FUTBOLSüper Lig'de 5 haftanın programı belli
Trabzonspor'un forvetleri, ikinci yarıda beklentinin altıda kaldı
FUTBOLForvetler beklentinin altında kaldı!
Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkanlığına aday olduğunu açıkladı!
FUTBOLGalatasaray'a bir aday daha