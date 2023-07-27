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        Haberler Futbol UEFA ülke puanı sıralaması güncel: UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralaması güncel: UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var?

        Bu sezon Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemeleri; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ise Konferans Ligi elemelerinde ülkemizi temsil ediyor. 4 takımımız da bulundukları turnuvalarda gruplara kalma mücadelesi veriyor. İşte, hafta itibariyle ilk maçlarını oynamaya başlayan temsilcilerimizin aldıkları sonuçlar ve ülkemizi güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

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        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 10:29
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        1

        Avrupa Kupaları'nda heyecan başladı ve takımlarımız bu hafta itibariyle ilk maçlarına çıkıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından bu akşam da Beşiktaş ile Adana Demirspor, ilk karşılaşmalarını oynayacak. İşte, şimdiye kadar alınan sonuçlar, günün programı ve güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

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        TAKIMLARIMIZIN İLK HAFTA SONUÇLARI

        Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

        Zalgiris Vilinius 2-2 Galatasaray

        Konfrans Ligi 2. ön eleme turu

        Fenerbahçe 5-0 Zimbru

        Beşiktaş - Tirana (Bu akşam oynanacak)

        1907 Cluj - Adana Demirspor (Bu akşam oynanacak)

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        UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (27 TEMMUZ 2023)

        1- İngiltere - 88.928

        2- İspanya - 75.927

        3- İtalya - 71.569

        4- Almanya - 69.552

        4

        5- Hollanda - 52.100

        6- Fransa - 51.914

        7- Portekiz - 46.649

        8- Belçika - 34.400

        5

        9- İskoçya - 30.450

        10- Avusturya - 28.600

        11- İsviçre - 27.775

        12- Sırbistan - 27.175

        13- TÜRKİYE - 26.600

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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