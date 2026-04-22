Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun konuk olduğu İSO Meclisinde 5G’nin sanayi ve endüstrideki dönüşümü ele alındı

İSO’nun Türk sanayisine dijitalleşme alanında sunduğu hizmetleri ileri seviyeye taşıyan yeni bir adım daha atarak Türk Telekom ile iş birliği protokolü gerçekleştirdiği toplantının ardından üçüncü İSO 23 Nisan Çocuk Meclis Toplantısı da düzenlendi.

Açılış konuşmasında Bahçıvan, ulaştırma ve lojistik alanını yalnızca bir altyapı başlığı olarak değil, sanayinin geleceğini belirleyen bir rekabet alanı olarak gördüklerine, aynı yaklaşımla dijital dönüşümü ve 5G'yi de bu rekabet denkleminin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirdiklerine dikkat çekerek “Fiziksel ve dijital altyapının eş zamanlı güçlendirilmesi; Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerinde yalnızca bir geçiş noktası değil, katma değer üreten bir merkez konumuna gelmesinin temel koşulu” dedi.

ULAŞTIRMA KORİDORLARI ÇEŞİTLENDİRİLMELİ

Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 80’inin deniz yoluyla gerçekleştiği düşünüldüğünde, Hürmüz Boğazı ve çevresinde yaşanan gelişmelerin ulaştırma ve lojistik güvenliğinin artık yalnızca dış politika ya da enerji başlığı değil, sanayimizin üretim sürekliliğini ve ihracat kabiliyetini doğrudan etkileyen bir konu olduğunu gösterdiğine işaret eden Bahçıvan “Üstelik son dönemde yalnızca Hürmüz hattında değil, Kızıldeniz ve Süveyş güzergâhında yaşanan aksaklıklar da göstermiştir ki, küresel ticarette tekil geçiş noktalarına aşırı bağımlılık artık ciddi bir maliyet ve süre riski üretmektedir. Burada problem sadece petrol fiyatlarının yükselmesi değildir. Esas mesele; doğalgaz ve LNG arzından petrokimya ve plastik hammaddelerine, alüminyum ve gübre tedarikinden navlun maliyetlerine, savaş riski sigortalarından teslim sürelerine kadar uzanan çok yönlü baskının sanayimizin üzerine binmesidir. Tüm bu gelişmeler ulaştırma koridorlarının çeşitlendirilmesini artık bir tercih değil, stratejik bir zorunluluk haline getirmektedir. Bu çerçevede, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu’nun önemi daha da artmaktadır. Bu projeleri yalnızca jeopolitik vizyon başlıkları olarak değil, sanayicimizin yükünü kriz dönemlerinde daha güvenli, daha hızlı ve daha öngörülebilir biçimde taşıyacak hatlar olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının 2024–2028 Stratejik Planı’nda ortaya konan vizyonu kıymetli bulduklarını ifade eden Bahçıvan, “Beklentimiz, bu altyapının sahada sanayicinin yükünü gerçekten rahatlatacak bağlantılarla tamamlanmasıdır. Ana koridorlar kadar organize sanayi bölgelerimizin limanlara, demiryolu hatlarına ve lojistik merkezlere erişimi de önem taşımaktadır” dedi.

Sanayinin geleceğinin, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı yeşil dönüşümle şekillendiğine de dikkat çeken Bahçıvan “Dijital dönüşüm ve yapay zeka uygulamalarının başarısı için güçlü bir iletişim altyapısı stratejik bir ön koşuldur. Bu nedenle 5G, fiber internet ve veri merkezleri bu dönüşümün kritik yapı taşları. Ne mutlu ki, bu kritik yapı taşlarının başında gelen 5G, 1 Nisan itibarıyla ülkemizde resmen kullanıma açıldı. Bu vizyoner adım için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

TÜRKİYE KÜRESEL TİCARETİN MERKEZ ÜSSÜ OLACAK

Üretim sektörlerine tam entegrasyon sağlandığında, 5G’nin 2030 yılına kadar Türkiye ekonomisine yaklaşık 100 milyar dolarlık katkı sunmasının ve 1,5 milyon nitelikli istihdam yaratmasının hedeflendiğine de dikkat çeken Bahçıvan “Konuya lojistik açıdan baktığımızda, asıl büyük fırsat Türkiye’nin jeostratejik konumuyla 5G'nin kesiştiği noktada yatıyor. Biraz önce değindiğim Orta Koridor ve Kalkınma Yolu güzergahları, baştan başa 5G altyapısıyla donatıldığında Türkiye, bir transit geçiş ülkesi olmaktan çıkacak; küresel ticaretin planlandığı ve yönetildiği akıllı bir merkez üs konumuna yükselecektir” dedi.

ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜMDE 5G VE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERİN ÖNEMİ

Bahçıvan konuşmasında, İSO'nun sanayi ekosistemini yönlendiren kurumsal kapasitesiyle Türk Telekom’un teknoloji altyapısını, dijital çözümlerini ve mühendislik yetkinliğini buluşturduğunu da belirterek şunları söyledi: “5G’ye geçiş sürecini başarıyla tamamlayan Türk Telekom’un, bir yandan bugünün ihtiyaçlarına odaklanırken diğer yandan yenilikçi çözümler sunmasını son derece değerli buluyoruz. Beklentimiz; teknolojiyi konuşmak değil onu fabrikada, üretim hattında, tedarik zincirinde somut ve ölçülebilir bir değere dönüştürmektir. Daha yüksek verimlilik, daha iyi kalite, daha güvenli veri ve daha hızlı karar alma birer vaat değil, 5G'nin sanayi zeminindeki karşılıklarıdır.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da şunları söyledi: “İSO ve Türk Telekom arasındaki iş birliği protokolü, sadece iki kurum arasında atılmış bir imza değil Türkiye sanayisinin dijital çağdaki büyük sıçramasının, yüksek teknolojili üretimde yeni bir çağın resmen başladığının ilanıdır. 5G artık lüks bir teknoloji değil, sanayimizin geleceğidir. Gerçek zamanlı veri akışı, makineler arası kesintisiz iletişim, otonom sistemler, yapay zeka destekli kalite kontrol ve robotik uygulamalar gibi alanlarda yeni çağların kapısını aralamaktır.Tam da bu nedenle, Türk Telekom ile İstanbul Sanayi Odası arasındaki bu iş birliği protokolü büyük stratejik önem taşımaktadır. Bu protokol kapsamında Türk Telekom, güçlü teknoloji altyapısı, yenilikçi dijital çözümleri ve mühendislik birikimiyle İstanbul Sanayi Odası üyelerimizin dijital dönüşümünü hızlandıracak, verimlilik, rekabetçilik ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkılar sağlayacaktır. Kuracağımız “5G Deneyimleme Merkezi”nde de sanayicilerimiz; forklift simülasyonlarından robotik kol uygulamalarına, görüntü işleme sistemlerinden kestirimci bakım çözümlerine, otonom temizlik robotlarına kadar 5G’nin sanayideki gerçek zamanlı uygulamalarını bizzat deneyimleyebileceklerdir. Demo günleri, eğitimler, pilot projeler ve stratejik yol haritaları ile 5G’yi fabrikalarımızın kalbine yerleştireceğiz. Bu iş birliği, Bakanlığımız ile Türk Telekom’un sanayimize sunduğu en somut dijital desteklerden biri olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun.”

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin de şöyle konuştu: “Türk Telekom olarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik ediyor, geleceği şekillendirecek yeni nesil teknolojilerin hayata geçirilmesinde öncü çalışmalar yapıyoruz. İletişimin her çağında olduğu gibi 5G çağının da öncüsüyüz. 5G teknolojisi; yüksek hız, düşük gecikme süresi, güçlü bağlantı kapasitesi ile üretim süreçlerinde yeni fırsatlar sunarak Türkiye sanayisinin dijital dönüşümünde bir sıçrama yaratacak. 5G teknolojimizle, sanayimizde akıllı fabrikalardan otonom sistemlere, gerçek zamanlı kalite kontrolden uzaktan bakım uygulamalarına kadar pek çok alanda verimlilik, esneklik ve rekabet gücü sağlayacak. Ülkemizin 5G yolculuğuna vizyonlarıyla liderlik eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na şükranlarımızı sunuyor ve sanayicilerimizin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sunan İstanbul Sanayi Odası’nın tüm yönetici ve üyelerine teşekkür ediyoruz. Türk Telekom olarak sunduğumuz ileri teknoloji çözümleri, güçlü fiber altyapımız ve mühendislik birikimimizle sanayicilerimizin üretim süreçlerini daha akıllı ve daha rekabetçi hale getirmeyi hedefliyoruz. Sanayimizin dönüşüm yolculuğunda işletmelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”