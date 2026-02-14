Canlı
        Vakıfbank deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'a set vermedi! - Voleybol Haberleri

        Vakıfbank deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'a set vermedi!

        Sultanlar Liginin 22. haftasında Vakıfbank, Bahçelievler Belediyespor'a set vermeden 3-0 kazandı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 19:12 Güncelleme: 14.02.2026 - 19:12
        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında VakıfBank, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

        Salon: Hasan Doğan Spor Kompleksi

        Hakemler: Ahmet Kalay, Sadettin Kıral

        Bahçelievler Belediyespor: Nikolova, Reid, Ceylan Arısan, Jaksic, Fulden Ural, Fatma Nur Yılmaz (Berre İnce, Dilara Yeşil, Eylül Durgun, Eda Say)

        VakıfBank: Sıla Çalışkan, Cazaute, Berka Buse Özden, Malual, Dangubic, Deniz Uyanık (Aylin Acar, Cansu Özbay, Boskovic, Markova)

        Setler: 21-25, 23-25, 20-25

        Süre: 87 dakika (28, 33, 26)

