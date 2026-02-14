Vakıfbank deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'a set vermedi!

Önce molotof, sonra tehdit mesajı!

İstanbul'da bir iş yerine önce molotofkokteyli saldırı düzenlendi. Haraç isteyen şüpheliler bir süre sonra iş yeri sahibine 3 saniyelik video ile "Seni kaç gün daha koruyacaklar" mesajı attı. Görüntülerden yola çıkan Gasp Büro Amirliği dedektifleri 3 gün sonra şüphelileri yakaladı.