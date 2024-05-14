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        Haberler Spor Voleybol VakıfBank, Rus smaçör Marina Markova'yı renklerine bağladı - Voleybol Haberleri

        VakıfBank, Rus smaçör Marina Markova'yı renklerine bağladı

        Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam eden VakıfBank, Rus smaçör Marina Markova'yı transfer etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:12 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:12
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        VakıfBank'a Rus smaçör!
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        Yaz döneminde Endonezya ekibi Jakarta Elektrik PLN forması giyecek olan Rus smaçör, ağustos ayında VakıfBank’a katılacak.

        27 Ocak 2001’de Rusya’da dünyaya gelen Marina Markova, 2016'dan 2019'a kadar Leningradka Saint Petersburg altyapısında forma giyerken, 2019-2022 yılları arasında Syracuse Üniversitesi'nde oynadı. 2022-2023 sezonunu Florida Üniversitesi'nde geçirdi.

        2023-2024 sezonu başında Sultanlar Ligi takımlarından Muratpaşa Belediyesi'ne transfer olan Marina Markova, Sultanlar Ligi’ndeki yarım sezonunda 411 sayılık başarılı bir performans ortaya koydu. Rus smaçör devre arasında Igor Gorgonzola Novara'ya transfer oldu. CEV Challenge Cup şampiyonluğu yaşayan Markova, İtalya Ligi’nde ise yarı final oynadı.

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