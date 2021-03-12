Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Valencia karşısına çıkıyor. Play-offlara kısa bir süre kala son 8'de yer almak isteyen temsilcimiz İspanya'da galibiyet arıyor. Peki Valencia Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

VALENCIA FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

İspanya'da oynanacak Valencia Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 23.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD3'den canlı olarak yayınlanacak.

KANARYA ÇOK FORMDA!

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’de geride kalan çift maç haftasını iki galibiyetle kapattı ve Playoff yolunda önemli bir adım attı.

EuroLeague’de 27. hafta maçında AX Armani Exchange Milano’ya konuk olan takımımız, 3 Mart Çarşamba günü oynanan mücadeleyi 92-100 kazandı. Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely 13 sayı, 10 ribaund, 8 asist ve 2 top çalma üreterek 35 verimlilik puanına ulaştı.