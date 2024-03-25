Vanspor kalecisi Nurullah Aslan'dan son dakika golü

Karacabey Belediye Spor ile Van Spor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 32. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona ererken Van Spor son dakikalarda mucize bir gol buldu.

2-1 devam eden karşılaşmanın 90+5. dakikasında Van Spor'un kullandığı kornerde kaleci Nurullah Aslan sahneye çıktı. Aslan yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımına 1 puanı getiren isim oldu. O anlar sosyal medyada çok konuluşuldu.