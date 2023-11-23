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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Virtus Bologna Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Basketbol Haberleri

        Virtus Bologna Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        THY EuroLeague'de 10. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, bu akşam İtalya deplasmanında Virtus Bologna'ya konuk olacak. Ligde son 3 maçını kaybeden sarı lacivertliler, bu akşam kazanarak kötü gidişatına son vermek ve yeni bir galibiyet serisine başlamak için sahaya çıkacak. İşte, basketbolseverlerin heyecanla beklediği Virtus Bologna Fenerbahçe Beko maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 16:55 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:55
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        Virtus Bologna Fenerbahçe Beko maçı için beklenen tarih geldi çattı. Ligde günün sonucu en çok merak edilen karşılamalarından biri olan mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe Beko, mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Virtus Bologna Fenerbahçe Beko maçına dair bilgiler...

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        VIRTUS BOLOGNA FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

        Virtus Bologna Fenerbahçe Beko basketbol maçı bu akşam saat 22:30'da başlayacak.

        Zorlu mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE BEKO 2023-2024 KADROSU

        Nick Calathes - Oyun Kurucu

        Raul Neto Oyun Kurucu

        Scottie Wilbekin - Oyun Kurucu

        Yam Madar - Oyun Kurucu

        Melih Mahmutoğlu - Şutör Gard

        Mert Emre Ekşioğlu - Şutör Gard

        Şehmus Hazer - Şutör Gard

        Tyler Dorsey - Şutör Gard

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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