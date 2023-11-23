Virtus Bologna Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Basketbol Haberleri

Virtus Bologna Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Basketbol Haberleri

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Virtus Bologna Fenerbahçe Beko maçı için beklenen tarih geldi çattı. Ligde günün sonucu en çok merak edilen karşılamalarından biri olan mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe Beko, mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Virtus Bologna Fenerbahçe Beko maçına dair bilgiler...