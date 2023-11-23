Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Virtus Bologna Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Basketbol Haberleri

        Virtus Bologna Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        THY EuroLeague'de 10. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, bu akşam İtalya deplasmanında Virtus Bologna'ya konuk olacak. Ligde son 3 maçını kaybeden sarı lacivertliler, bu akşam kazanarak kötü gidişatına son vermek ve yeni bir galibiyet serisine başlamak için sahaya çıkacak. İşte, basketbolseverlerin heyecanla beklediği Virtus Bologna Fenerbahçe Beko maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 09:34 Güncelleme: 23.11.2023 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Virtus Bologna Fenerbahçe Beko maçı için beklenen tarih geldi çattı. Ligde günün sonucu en çok merak edilen karşılamalarından biri olan mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe Beko, mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Virtus Bologna Fenerbahçe Beko maçına dair bilgiler...

        2

        VIRTUS BOLOGNA FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

        Virtus Bologna Fenerbahçe Beko basketbol maçı bu akşam saat 22:30'da başlayacak.

        Zorlu mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

        3

        FENERBAHÇE BEKO 2023-2024 KADROSU

        Nick Calathes - Oyun Kurucu

        Raul Neto Oyun Kurucu

        Scottie Wilbekin - Oyun Kurucu

        Yam Madar - Oyun Kurucu

        Melih Mahmutoğlu - Şutör Gard

        Mert Emre Ekşioğlu - Şutör Gard

        Şehmus Hazer - Şutör Gard

        Tyler Dorsey - Şutör Gard

        4
        5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Ankara'da komşu katliamı: 2'si çocuk 5 ölü!
        Ankara'da komşu katliamı: 2'si çocuk 5 ölü!
        Ndombele'ye son şans!
        Ndombele'ye son şans!
        Banu Parlak gözaltına alındı
        Banu Parlak gözaltına alındı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        ABD-Kanada sınırındaki patlamanın detayları
        ABD-Kanada sınırındaki patlamanın detayları
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        Merkez tempoyu düşürecek mi?
        Merkez tempoyu düşürecek mi?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Yağmur alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Yağmur alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Bu işte bir sakatlık var
        Bu işte bir sakatlık var
        Ahmet Nur Çebi tek tek açıkladı!
        Ahmet Nur Çebi tek tek açıkladı!