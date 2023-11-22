Volkan Demirel, Hatayspor antrenmanında kaleye geçti
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, bordo-beyazlı ekibin son yapılan antrenmanında kaleye geçti. Fenerbahçe'de uzun yıllar kaleci olarak forma giyen Volkan Demirel'in eski günlerini andıran performansı, sosyal medya kullanıcılarının beğenisi topladı
Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın hazırlıklarını sürdüren Hatay ekibinde Teknik Direktör Volkan Demirel, antrenmanın bir bölümünde kaleye geçti.
Mersin'deki Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda gerçekleştirdiği antrenmanda, Demirel'in yaptığı kurtarışları içeren video, kulübün sosyal medya hesabından "Takım istedi, hoca kırmadı" notuyla paylaşıldı.
Fenerbahçe'de uzun yıllar kaleci olarak forma giyen Volkan Demirel'in eski günlerini andıran performansı, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.