Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Warriors'a Stephen Curry'den kötü haber! - Basketbol Haberleri

        Warriors'a Stephen Curry'den kötü haber!

        NBA play-off'larında batı konferansı yarı finalinde mücadele eden Golden State Warriors'ta sakatlık şoku. Takımın yıldızı Stephen Curry bir hafta forma giyemeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 13:30 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Warriors'a Stephen Curry'den kötü haber!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        NBA'de play-off mücadeleleri devam ederken Golden State Warriors için en korkulan senaryo gerçekleşti. Baldırından sakatlanan takımın yıldızı Stephen Curry'nin en az bir hafta forma giyemeyeceği açıklandı. Bu da Curry'nin, Timberwolves serisinde en az 3 maçta forma giyemeyeceği anlamına geliyor.

        Takımın koçu Steve Kerr, tecrübeli bir ekip olduklarını ve Curry'siz oynayabileceklerini söyledi.

        "NBA'in en iyi savunmasına sahip olduğumuzu düşünüyorum ki bunu geçtiğimiz iki ay boyunca ispatladık. Özellikle Draymond Green ve Jimmy Butler'ın defanstaki etkili oyunundan etkili hücumlar çıkaracağız. Curry'siz atak yapmanın farklı yöntemlerini bulmak zorundayız."

        37 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Minnesota Timberwolves serisinin ilk maçında sakatlanmıştı. Ancak Warriors, Curry'nin yokluğuna rağmen bu maçı 99-88 kazanarak seride öne geçti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        "Bugün yarın PKK silahları bırakacak"
        "Bugün yarın PKK silahları bırakacak"
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Abisinin okul servisinin altında kaldı!
        Abisinin okul servisinin altında kaldı!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        "Karakteri beğendim"
        "Karakteri beğendim"
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!