Wilfried Zaha'dan flaş paylaşım! Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Konyaspor maçının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Konyaspor maçının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Kendisine sosyal medyadan olumsuz yorumlar yapan kullanıcılara yönelik bir paylaşım yapan Zaha, şu ifadeleri sarf etti;

"Gelip olumsuz yorum yapan kişilere;

Beni sevmiyorsan takip etme sosyal paylaşımlarıma yorum yapma.

Olumsuz konuşursan işini kolaylaştırmak için seni engelleyeceğim böylece bir daha aynı hatayı yapmayacaksın."

Wilfried Zaha, Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-0 yendiği maçta 1 gol kaydetti.