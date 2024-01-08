Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Wilfried Zaha'dan flaş paylaşım! - Galatasaray Haberleri

        Wilfried Zaha'dan flaş paylaşım!

        Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Konyaspor maçının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 00:42 Güncelleme: 08.01.2024 - 00:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Wilfried Zaha'dan flaş paylaşım!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Konyaspor maçının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

        Kendisine sosyal medyadan olumsuz yorumlar yapan kullanıcılara yönelik bir paylaşım yapan Zaha, şu ifadeleri sarf etti;

        "Gelip olumsuz yorum yapan kişilere;

        Beni sevmiyorsan takip etme sosyal paylaşımlarıma yorum yapma.

        Olumsuz konuşursan işini kolaylaştırmak için seni engelleyeceğim böylece bir daha aynı hatayı yapmayacaksın."

        Wilfried Zaha, Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-0 yendiği maçta 1 gol kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Balkona çıktı dehşeti yaşadı!
        Balkona çıktı dehşeti yaşadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle!
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle!
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Icardi yoksa Abdülkerim var!
        Icardi yoksa Abdülkerim var!
        "Okan Buruk teşekkürü hak ediyor"
        "Okan Buruk teşekkürü hak ediyor"
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        "Bardağın dolu tarafı"
        "Bardağın dolu tarafı"
        Netanyahu'dan ilginç talep! Yalan makinesi istiyor
        Netanyahu'dan ilginç talep! Yalan makinesi istiyor
        "Yeni transfer Cengiz Ünder"
        "Yeni transfer Cengiz Ünder"
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Cengiz'le Fener alayı!
        Cengiz'le Fener alayı!
        Cengiz Ünder şov!
        Cengiz Ünder şov!
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'