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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Wilfried Zaha: Takımımızın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu düşünüyorum - Galatasaray Haberleri

        Wilfried Zaha: Takımımızın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu düşünüyorum

        Galatasaraylı futbolcu Wilfried Zaha, "Takımımızın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu düşünüyorum. Sezon sonuna kadar oyunumuzu devam ettirirsek şampiyon olacağımızı düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 17:49 Güncelleme: 27.03.2024 - 17:49
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        "Türkiye'nin en iyi takımıyız"
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        Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde kampa giren sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Wilfried Zaha, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

        Galatasaraylı futbolcu Wilfried Zaha, "Takımımızın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu düşünüyorum. Sezon sonuna kadar oyunumuzu devam ettirirsek şampiyon olacağımızı düşünüyorum." dedi.

        Zaha, sezon başından bu yana 47 maç oynadıklarını, bu maçların 14-15'inde ilk 11'de forma giyme şansı bulduğunu söyledi.

        Sezon başında hazırlık kampı geçirmediğini ve sakat olduğunu belirten Zaha, "Uzunca bir süre oynayamadım. Buna rağmen 15 maça baktığımızda 9 gol attım. Sakatlıktan iyi bir geriş dönüş olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

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        "AVRUPA'NIN EN İYİ KULÜPLERİNE KARŞI OYNADIK"

        Şampiyonlar Ligi'nde forma giymenin kendisi için inanılmaz bir deneyim olduğuna dikkati çeken Zaha, "Takım olarak Avrupa'da en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Avrupa'nın en iyi kulüplerine karşı oynadık. Takım deneyimi de burada devreye girdi. Biz de elimizden gelenin en iyisini yaptığımız düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

        Antalya kampının oyuncuları birbirine daha fazla yakınlaştırdığını anlatan Zaha, "Kamplar genel olarak uzak duran oyuncuları birbirine yaklaştırır. Takımımızın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu düşünüyorum. Sezon sonuna kadar oyunumuzu devam ettirirsek şampiyon olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Daha önce yıllarca İngiltere'de oynadığını anımsatan Zaha, herkesin sosyal medyada o dönemki performanslarını paylaştığı kaydetti. Galatasaray'da 4 aylık sakatlıktan kurtularak sahaya döndüğüne işaret eden Zaha, "O performans 10 yıllık bir çalışma ile olmuştu. Her şey bir anda olmuyor. İlk senemde Galatasaray'da yüzde 100'ümü vermem beklenemez. Bu zaman alan bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

        Zaha, Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu, eşi ve oğlunun inanılmaz vakit geçirdiğini vurguladı.

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