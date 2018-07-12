Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin beklenen modeli Mi Max 3 için resmi tanıtım tarihi belirlendi. Firmadan yapılan duyuruya göre Xiaomi Mi Max 3, 19 Temmuz'da resmen tanıtılacak.

Xiaomi'nin dev phablet'inin standart versiyonu 1,8 GHz 8 çekirdekli Snapdragon 636 işlemci ile donatılmışken, Pro versiyonu ise Snapdragon 710 ile birlikte gelecek. Standart seçenek, 32 GB depolama ve 3 GB RAM, 64 GB depolama ve 4 GB RAM olmak üzere iki farklı varyasyonla kullanıcıların karşısına çıkacakken, Pro modelinin 128 depolama ve 6 GB RAM ile birlikte gelmesi bekleniyor.

Her iki modelde de çift arka kamerayla donatılacak olan Xiaomi Mi Max 3, çift SIM kart desteği de sunuyor. 7 inçlik Mi Max 3'ün diğer özellikleri arasında full HD+ ekran, 5.500 mAh batarya ve arka kısımda konumlanmış parmak izi sensörü de yer alacak. Ürün, altın, gül ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacak.