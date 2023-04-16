BARAN BÖLÜKBAŞI SEVGİLİSİ VAR MI?

Baran Bölükbaşı yıllar önce şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan'ı canlandıran oyuncu Özgü Kaya ile birliktelik yaşadı. Bölükbaşı, uzun bir süre önce bu ilişkisini noktaladı. Ünlü oyuncunun şu an bir ilişkisi olup olmadığı bilinmiyor.