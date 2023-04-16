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Yalı Çapkını'nın Tarık'ı Baran Bölükbaşı kimdir? Baran Bölükbaşı hayatı ve biyografisi...

Cuma akşamları STAR TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Çetin Tekindor, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisine oyuncu Baran Bölükbaşı da dahil oldu. Peki, Yalı Çapkını'nın Tarık'ı Baran Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Baran Bölükbaşı hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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  • Yalı Çapkını'nın Tarık'ı Baran Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Baran Bölükbaşı hangi dizilerde oynadı?

    STAR TV ekranlarında Cuma akşamları izleyici ile buluşan Yalı Çapkını adlı dizinin kadrosuna genç oyuncu Baran Bölükbaşı dahil oldu. Dizide Tarık karakterini canlandıracak olan Bölükbaşı'nın hayatı araştırılıyor. Merak edilen, "Yalı Çapkını'nın Tarık'ı Baran Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Baran Bölükbaşı hangi dizilerde oynadı?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
  • Yalı Çapkını'nın Tarık'ı Baran Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Baran Bölükbaşı hangi dizilerde oynadı?

    BARAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

    Baran Bölükbaşı 1 Mayıs 1994 yılında Hatay’da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun olan genç oyuncu; Antalya Replik Sanat Okulları ve Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi’nden oyunculuk eğitimi almıştır.
  • Yalı Çapkını'nın Tarık'ı Baran Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Baran Bölükbaşı hangi dizilerde oynadı?

    Oyunculuk hayatına 2017 yılında Adı Efsane dizisi ile başlayan Baran Bölükbaşı sonrasında, Sevdanın Bahçesi, Servet , Son Nefesime Kadar ve Vuslat dizilerinde boy göstermiştir.
  • Yalı Çapkını'nın Tarık'ı Baran Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Baran Bölükbaşı hangi dizilerde oynadı?

    BARAN BÖLÜKBAŞI BOYU VE KİLOSU

    Genç oyuncu Baran Bölükbaşı bilinene göre 1.75 boyunda ve 71-72 kilo aralığındadır.
  • Yalı Çapkını'nın Tarık'ı Baran Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Baran Bölükbaşı hangi dizilerde oynadı?

    BARAN BÖLÜKBAŞI SEVGİLİSİ VAR MI?

    Baran Bölükbaşı yıllar önce şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan'ı canlandıran oyuncu Özgü Kaya ile birliktelik yaşadı. Bölükbaşı, uzun bir süre önce bu ilişkisini noktaladı. Ünlü oyuncunun şu an bir ilişkisi olup olmadığı bilinmiyor.
  • Yalı Çapkını'nın Tarık'ı Baran Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Baran Bölükbaşı hangi dizilerde oynadı?

    BARAN BÖLÜKBAŞI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

    Bir Peri Masalı - 2022

    Son Nefesime Kadar - 2022

    Vuslat - 2019-2020

    Servet - 2018

    Sevda’nın Bahçesi - 2017

    Adı Efsane - 2017

    Öğrenci Evi - 2017

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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