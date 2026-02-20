Yapay zeka asistanı ile kredi kullanma

üstlenerek İş Bankası mobil bankacılık uygulaması İşCep’te yılda 11 milyon kullanıcıyla 110 milyona yakın diyalog kuran kişisel asistan Maxi, üretken yapay zekâ ile geliştirilip insan etkileşimine daha yakın hale getirildi. Maxi Yatırım Asistanım, yatırımla ilgili günlük piyasa özeti, hisse fiyatları, döviz ve altın fiyatları gibi soruları yanıtlarken, Maxi Karşılama Asistanı ise Bankanın ürün ve hizmetleri konusunda bilgi veriyor.

ÜRETKEN YAPAY ZEKA İLE UÇTAN UCA KREDİ

Banka, Maxi Kredi Asistanım ile İşCep’ten kredi kullanımını bir adım ileriye taşımayı hedefleyerek yeni bir uygulamaya gittiğini duyurdu. Üretken yapay zekâ ile uçtan uca bir kredi işleminin tamamlanabildiği Türkiye’deki ilk uygulama olan Maxi Kredi Asistanım ile müşteriler karşılarında şube çalışanı veya temsilci varmış gibi diyalog kurarak işlemini yapabiliyor, kredi ile ilgili sorularına Maxi Kredi Asistanım’dan yanıt alabiliyor.

Hazır kredi limiti bulunan bireysel müşteriler, İşCep’ten gönderilen anlık bildirim aracılığıyla Maxi Kredi Asistanım’a yönlendiriliyor. Müşterilerin kullanmayı talep ettiği kredi tutarı ve vade üzerinden taksit hesaplaması yapabilen Maxi Kredi Asistanım ile kredi kullanım işlemleri aynı ekran üzerinden doğal diyalogla, hızlı, kolay ve kesintisiz şekilde sonuçlandırılıyor.