Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor'un konuğu oldu.

Mücadelenin ilk 35 dakikası sessiz geçerken Hatayspor 35'te öne geçti. Ayoub El Kaabi, Saba Lobjanidze'nin asistini gole çevirdi.

İkinci yarıya baskın başlayan taraf Yeni Malatyaspor olsa da Hatayspor savunmada hata yapmadı. Dakikalar 70'i gösterdiğinde ise fark 2'ye çıktı. 67'de oyuna giren Kamara, Saint-Louis'in ortasını gole çevirdi ve skor 2-0'a geldi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Yeni Malatyaspor sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Bu sonuçla 5. galibiyetini alan Hatayspor puanını 16'ya yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 6. kez yenildi ve 6 puanda kaldı.