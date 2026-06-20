Yeni sezonda 2+1 daire kiralarında ulaşım ve bina yaşı belirleyici

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul’da kiralık ev sezonu da hareketlendi. Peki yeni sezonda kiralar düştü mü, yükseldi mi? Avrupa Yakası’nda mı, Anadolu Yakası’nda mı kiralar daha yüksek? Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, İstanbul’un öne çıkan ilçelerinde 2+1 dairelerin güncel kira aralıklarını Esra Toptaş’a değerlendirdi.

Araç, kiralık daire sezonunun açılmasıyla birlikte İstanbul’un en çok talep gören ilçelerinde ilanlardaki güncel 2+1 daire fiyatlarının bölge, bina yaşı, ulaşım imkânı ve deprem yönetmeliği sonrası yapı durumuna göre değiştiğini belirtti.

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Şenay Araç (Gayrimenkul uzmanı)

AVRUPA YAKASI’NDA KİRA FİYATLARI

Beşiktaş: Merkez, Dikilitaş, Balmumcu ve Nispetiye hattında 2+1 daire kiraları 45 bin TL ile 85 bin TL arasında değişiyor. Deprem algısına rağmen eski binalarda dahi lokasyon avantajı nedeniyle fiyatlar yüksek seviyesini koruyor. Yeni binalarda rakamlar 65 bin TL’nin üzerine çıkarken, eski binalarda giriş seviyesi 45 bin TL bandında bulunabiliyor.

Maslak: Bölgede 2+1 daire kiraları 70 bin TL ile 110 bin TL arasında seyrediyor. Stokun büyük bölümünün nitelikli rezidans projelerinden oluşması, fiyatları yukarı taşıyor. Rezidanslarda kiralar çoğunlukla 75 bin TL ile 110 bin TL aralığında şekilleniyor.

Şişli: Merkez, Mecidiyeköy, Kurtuluş ve Nişantaşı hattında kiralar 30 bin TL ile 65 bin TL arasında değişiyor. İlçede heterojen bir yapı dikkat çekiyor. Kurtuluş ve Mecidiyeköy’de eski binalarda 30 bin TL ile 45 bin TL aralığında daire bulunabilirken, Bomonti ve Nişantaşı hattında fiyatlar 60 bin TL’den başlayarak yükseliyor.

Bakırköy ve Yeşilköy: Bakırköy genelinde 2+1 daire kiraları 45 bin TL ile 80 bin TL arasında değişirken, Yeşilköy özelinde bu rakam 60 bin TL ile 110 bin TL aralığına çıkıyor. Bakırköy merkezde kentsel dönüşümle yenilenen binalarda 2+1 daireler 45 bin TL ile 55 bin TL seviyesinde. Yeşilköy sahil hattında ise az katlı, geniş metrajlı ve nitelikli dairelerde fiyatlar 70 bin TL’den başlıyor.

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Zeytinburnu: İlçede 2+1 daire kiraları 25 bin TL ile 55 bin TL arasında değişiyor. Telsiz ve Beştelsiz gibi iç bölgelerdeki eski konut stokunda fiyatlar 25 bin TL ile 32 bin TL civarında seyrederken, sahil hattındaki lüks sitelerde kiralar 50 bin TL sınırını rahatlıkla aşıyor.

Beylikdüzü ve Esenyurt: Bölgede 2+1 daire kiraları genel olarak 20 bin TL ile 26 bin TL arasında değişiyor. Metrobüs aksına yakınlık fiyatları belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Esenyurt’un iç kesimlerindeki standart sitelerde 15 bin TL ile 25 bin TL arasında seçenek bulunabilirken, Beylikdüzü’nün Adnan Kahveci ve Beykent gibi nitelikli bölgelerinde fiyatlar 20 bin TL ile 30 bin TL bandında seyrediyor.

ANADOLU YAKASI’NDA KİRA FİYATLARI

Kadıköy: Merkez, Moda, Caferağa, Göztepe ve Erenköy hattında 2+1 daire kiraları 40 bin TL ile 85 bin TL arasında değişiyor. Kadıköy merkez ve Moda çevresinde eski konut stokunda dahi taban fiyatlar 40 bin TL’den başlıyor. Minibüs Caddesi ile Bağdat Caddesi arasındaki yeni kentsel dönüşüm binalarında ortalama fiyatlar 50 bin TL ile 65 bin TL arasında.

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Bağdat Caddesi: Sahil hattı ve cadde üstü cepheli dairelerde kiralar 65 bin TL ile 120 bin TL aralığında. Suadiye, Şaşkınbakkal ve Caddebostan sahil kesiminde deniz gören, geniş ve yeni yapım prestijli 2+1 daireler lüks segmentte fiyatlanıyor.

Bostancı: İlçede 2+1 daire kiraları 38 bin TL ile 60 bin TL arasında değişiyor. Deniz ulaşımı, metro ve Marmaray entegrasyonu nedeniyle bölgede talep yüksek. Marmaray altı binalarda fiyatlar 50 bin TL’yi aşarken, üst kesimlerde 38 bin TL seviyelerinde seçenekler bulunabiliyor.

Maltepe: Sahil, Küçükyalı, İdealtepe ve Zümrütevler hattında kiralar 25 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiyor. Küçükyalı ve İdealtepe’nin sahil ve Marmaray tarafındaki yeni binalarında kiralar 40 bin TL’nin üzerinde seyrederken, E-5 üstü Zümrütevler gibi iç kesimlerde 25 bin TL ile 35 bin TL bandında seçenekler mevcut.

Kartal: İlçede 2+1 daire kiraları 20 bin TL ile 45 bin TL arasında değişiyor. Sahil hattındaki Atalar ve Kordonboyu gibi yeni projelerde 2+1 daireler 35 bin TL ile 55 bin TL civarında. E-5 hattı, Yakacık ve Soğanlık tarafındaki sitelerde ise fiyatlar daha makul seviyelerde, 20 bin TL ile 27 bin TL arasında izliyor.

ULAŞIM VE BİNA YAŞI FİYATI BELİRLİYOR

İstanbul genelindeki ilan verileri incelendiğinde, kira fiyatları arasındaki makası açan en önemli iki unsurun Marmaray ve metro hatlarına yürüme mesafesi ile binanın yaşı olduğu görülüyor. Deprem yönetmeliği sonrası inşa edilen yeni binalar daha yüksek fiyatlanırken, merkez ilçelerde eski binalar dahi konum avantajı nedeniyle yüksek kira seviyelerini koruyor.