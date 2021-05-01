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Yerli girişim dijitalde interaktif eğitim hizmeti verecek

Etkinlik, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin interaktif şekilde gerçekleşmesini hedefleyen yerli girişim Crowia, hizmete açıldığını duyurdu. Kullanıcıların arama motorlarında ya da birbirinden farklı platformlarda aradığı etkinlik, eğitim ve danışmanlık ihtiyacını tek bir platformda sunan girişimin, kullanıcılara Türkiye’nin her yerinden dilediği uzmanla yüzde 100 canlı görüşme imkânı sağladığı kaydedildi. Tüm alanlardaki uzmanları tek bir platformda bir araya getiren Crowia'da, 300’ün üzerindeki kategori yer alıyor

Yerli girişim Crowia dijitalde interaktif eğitim verecek
HABERTURK.COM

Etkinlik, eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanması için hayata geçirilen Crowia isimli yerli bir girişim, kullanıcılara dijital eğitim sertifikası sunuyor.

Crowia’nın global marka olma vizyonuna sahip olduğunu belirten girişimin kurucusu Adnan Hacıbebekoğlu, “Etkinlik, eğitim ve seans hizmetlerinin tümünün bir arada sunulduğu Crowia’da 300’e yakın kategoride online canlı görüşme yoluyla etkinlik, eğitim ve birebir seans hizmetleri veriliyor. Kullanıcılara aradığı tüm alanlardaki uzmanları tek bir platformda bulabilmeyi sağlayan Crowia, hizmet satın alınan uzmanın kütüphanesindeki video, ders notları gibi dökümanlara ücretsiz erişim imkânı da tanıyor” dedi.

Kullanıcıların arama motorlarında ya da birbirinden farklı platformlarda aradığı etkinlik, eğitim ve danışmanlık ihtiyacını tek bir platformda sunduklarını vurgulayan Hacıbebekoğlu, diğer platformlardan farklı olarak kullanıcılara Türkiye’nin her yerinden dilediği uzmanla yüzde 100 canlı görüşme imkânı sağladıklarını belirtti.

150’nin üzerinde iş ortağı, bu iş ortaklarına bağlı birbirinden farklı alanlarda 500’e yakın uzmanın Crowia’ya dahil olduğunun altını çizen Hacıbebekoğlu, “Açılışımızdan sonraki ilk ay 250 bin civarında ziyaretçi gelmesini bekliyoruz. Bu rakamın birkaç ay içinde aylık 1 milyon ziyaretçi seviyesine ulaşmasını hedefliyoruz. 1 yıl içerisinde de 5 binden fazla uzmanın ve milyonlarca kullanıcının web sitemizde yer alacağını öngörüyoruz. 2021 yılında ilk yurt dışı pazar deneyimine başlamayı planlıyoruz" dedi.

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