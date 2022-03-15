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Yerli oyun şirketi Revel Games'e 4.5 milyon dolar yatırım

Yerli mobil oyun girişimi Revel Games, erken aşama yatırımı turunda 4.5 milyon dolarlık yatırım aldığını açıkladı. 2021 yılında kurulan girişimin Kurucu Ortağı Ayşe İnal, yatırım ile ilgili olarak, "Önceliğimiz ve tutkumuz güzel bir takım oluşturmak ve oyuncular için yenilikçi oyun deneyimleri yaratmak. Yatırımcılarımızın bize duyduğu güven hepimiz için heyecan verici" dedi

Yerli oyun şirketi Revel Games'e 4.5 milyon dolar yatırım
HABERTURK.COM

Yerli mobil oyun girişimi Revel Games, 4.5 milyon dolarlık bir erken aşama yatırım turu kapattığını duyurdu.

Yatırım turuna küresel çevrimiçi oyun geliştiricisi ve yayıncısı Garena liderlik ederken, Metaverse Platformu Sandbox kurucuları Sebastien Borget ve Arthur Madrid'in yanı sıra Akın Babayiğit, Ümit Boncukçu, Tolga Şen, Melih Ödemiş, Bora Uygun, Fırat Kalsın, Kenan Yılmaz, Erinç Özada, Selin Dilmener, Tom Hammond, Uğur Şeker, Tolga Esin, Murat Coşkun, Ahmet Dik, Scott Wood, Barış Alnıaçık ve Kenny Carvalho gibi melek yatırımcılar katıldı.

Verilen bilgiye göre, girişim oyuncular için daha anlamlı ve ilgi çekici oyun deneyimleri yaratmak amacıyla yaratıcılığı ve teknolojiyi birleştirerek gündelik bulmaca türünde yeni oyunlar geliştirmeyi hedefliyor.

Revel Games Kurucu Ortağı Ayşe İnal, "Önceliğimiz ve tutkumuz güzel bir takım oluşturmak ve oyuncular için yenilikçi oyun deneyimleri yaratmak. Yatırımcılarımızın bize duyduğu güven hepimiz için heyecan verici" dedi.



Revel Games, Ayşe İnal, Aycan Aracı, Emre Pehlevan ve Alican Hasırcı tarafından 2021 yılında kuruldu. Zynga, Peak Games ve Gripati dahil olmak üzere çevrimiçi oyun şirketlerinde de çalışmış olan kurucu ekibin tüm üyelerini, oyun yaratma ve farklı girişimler konusunda deneyime sahip oldukları aktarıldı.

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